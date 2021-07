Efter kundestorm: Salling Group fjerner ansigtskameraer

For mindre end en uge siden kunne TV 2 ØSTJYLLAND bringe historien om, at Bilka og Føtex ansigtsovervåger kunder ved selvbetjeningskasserne. Den gang lød begrundelsen fra Salling Group, at det er et præventivt tiltag for at forebygge tyverier.

Men efter TV 2 ØSTJYLLAND's skriverier og adskillige kundehenvendelser har koncernen nu besluttet sig for at sløjfe kameraerne i selvbetjeningskasserne.

Det oplyser supermarkedsgiganten i en mail til TV 2 ØSTJYLLAND:

'Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det lille kamera, stopper vi det. Vi forstår den undren og beklager den forvirring, det har givet anledning til. Baggrunden har været et ønske om at begrænse butikstyveri, hvor vi hvert år oplever tyveri for et stort millionbeløb i vores butikker og varehuse. Men vi lytter til vores kunder og vil i stedet arbejde med andre måder at begrænse tyverierne,' skriver kommunikationskonsulent ved Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen.

Salling Group står bag butikker som Netto, Føtex og Bilka, og ansigtskameraerne har indtil videre fundet vej til 73 butikker. Men nu bliver initiativet altså rullet tilbage over hele landet.

Salling Group ønsker fortsat ikke at stille op til interview med TV 2 ØSTJYLLAND og forklarer, at den kortfattede mail er den eneste kommentar, man ønsker at give i denne omgang.

Konfronterer Salling Group

Vi tillod os alligevel at stille nogle spørgsmål til Sallings presseafdeling - og her er svarene fra kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen.

'Fortryder I, at I ikke informerede kunderne om ansigtskameraerne?'

'Der er ikke noget nyt i, at vi benytter kameraer i vores butikker. Det gør vi for at søge at hindre butikstyveri, som vi hvert år oplever sker for et trecifret millionbeløb. Når det er sagt, ville vi naturligvis gerne have gjort det tydeligere for vores kunder, hvilken funktion kameraet har.'

'Ville I have fjernet kameraerne, hvis ikke TV 2 ØSTJYLLAND var gået ind i sagen?'

'Når vores kunder reagerer, handler vi på det.'

'Salling Group har mere end 1500 butikker på landsplan og havde sidste år en omsætning på lige knap 61 milliarder kroner. Koncernen har tidligere forklaret, man hverken benytter ansigtsgenkendelsesteknologi eller kobler kundens ansigt til kundens betalingskort. Alligevel har man set sig nødsaget til at installere ansigtskameraer i selvbetjeningskasserne.'

'Hvorfor overvågede I kundernes ansigter - man stjæler jo ikke med ansigtet?'

'Kameraet har en præventiv effekt mod eksempelvis butikstyveri og fungerer som en påmindelse om, at der også er kameraer ved selv scannings-området.'

'I sidste uge skrev I, at I gerne ville have gjort det tydeligere over for kunderne, hvorfor der var ansigtskameraer i selvbetjeningskasserne. Hvorfor er de planer nu droppet?'

'Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det lille kamera, stopper vi det.'

'Bliver alle ansigtsoptagelser nu slettet permanent?'

'Alle optagelser, der sker ved videoovervågning, slettes efter 21 dage.'

'I skriver i jeres mail-svar, at I fremover 'vil arbejde med andre måder at begrænse tyverier på'. Hvilke måder?'

'Vi oplever hvert år butikstyveri for et trecifret millionbeløb, og vi arbejder løbende med at prøve at hindre tyveri. Derfor går vi videre med andre former for præventive indsatser.'

'Kan I garantere jeres kunder, at der ikke kommer nye ansigtskameraer op i Føtex, Bilka og Netto igen på et senere tidspunkt?'

'Vi arbejder løbende med at søge at forhindre butikstyveri og vurderer, hvilke tiltag som kan være relevante. Der kommer hele tiden ny teknologi og nye muligheder, som vi vurderer, om er relevante.'

TV 2 ØSTJYLLAND besøgte ved middagstid mandag Føtex i Skejbycentret i det nordlige Aarhus. Her var der fortsat ansigtskameraer i selvbetjeningskasserne. Salling Group har ikke meldt ud, hvornår ansigtskameraerne vil være fjernet.