Efter lærer-vold: Vil have nul-tolerance

Efter Ekstra Bladets afsløring søndag af den omfattende vold mod lærerne i landets skoler, står en række politikere nu klar til at komme lærerne til undsætning.

Styrk Arbejdstilsynet

Hos Liberal Alliance siger undervisningsordfører Henrik Dahl, at de på flere fronter er klar til at gøre op med den vold, der i dag er et vilkår for mange af landets lærere.



Ekstra Bladets afsløringer kommer på baggrund af en aktindsigt i Arbejdstilsynets tilsyn med skolerne. Og netop Arbejdstilsynet er ifølge Henrik Dahl et effektivt værktøj i kampen mod volden.

- Både indenfor lærer-professionen og hos skolelederne har volden været tabubelagt.

- Og for at komme dét til livs, så tror jeg at netop Arbejdstilsynet vil være et godt sted at sætte ind. At behandle alle tilfælde som en arbejdsmiljøsag, så det bliver belyst af myndighederne, og der bliver gjort noget ved det, siger han.

Henrik Dahl vil i den forbindelse ikke afvise, at Arbejdstilsynet skal have tilført flere midler.

Men foruden en øget mængde tilsyn, så mener ordføreren også, at man bliver nødt til at imødegå volden med en nul-tolerance politik.

- De tiltag, der bliver vedtaget, skal selvfølgelig svare til barnets alder. Altså hvor meget kan barnet selv forstå, og i hvor høj grad kan det pågældende barn gøres ansvarlig for sine handlinger.

- Men jeg mener, at skolerne bliver nødt til at gå mere i retning af nul-tolerance. Forstået på den måde, at de her elever simpelthen må væk fra skolen, siger han.

Flere penge

Hos Radikale Venstre siger undervisningsordfører Anne Sophie Callesen, at de mange voldstilfælde er et udtryk for, at skolerne har behov for at få tilført flere midler.

Både når det kommer til inklusionen ude i klasserne, men også til det forebyggende arbejde med belastede børn generelt.

- Vi synes, at det er helt uacceptabelt, at man som lærer skal gå på arbejde og være bange for at blive sparket, slået eller råbt af.

- Det er et komplekst problem, som også kræver komplekse svar. Men helt overordnet mener jeg, at der mangler penge, tid og personale til at løfte opgaven, siger hun.

Hun vil ikke afvise, at det kan vise sig nyttigt at starte en undersøgelse af problemets omfang, men først og fremmest er der brug for handling.

- Det er selvfølgelig altid godt at blive klogere på et problem. Men der er først og fremmest brug for handling og ikke undersøgelser. Der skal tilføres ressourcer til skolen, og det tror jeg ikke, at vi behøver en undersøgelse for at konkludere, siger Anne Sophie Callesen.

