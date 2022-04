Efter live-protest: Russisk journalist får nyt job

Marina Ovsjannikova protestaktion varede ganske få sekunder, men alligevel gik billederne verden rundt. Den russiske journalist stillede sig bag værten under en nyhedsudsendelse med et skilt, hvor der stod: 'Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer.'

Efterfølgende blev hun anholdt og sagde sit job op på den statsejede tv-station.

Nu har hun fået nyt job. Det tyske mediehus Welt, der blandt andet står bag Die Welt, har ansat Marina Ovsjannikova. Her skal hun rapportere fra både Rusland og Ukraine.

Die Welts chefredaktør, Ulf Porschadt, siger ifølge pressemeddelelsen, at Ovsjannikova 'forsvarede det vigtigste journalistiske principper, på trods af frygten for repressalier fra staten.'

Marina Ovsyannikova da hun blev løsladt af russisk politi. Foto: Ritzau Scanpix

Efter protesten blev Marina Ovsjannikova anholdt og afhørt i 14 timer. Selvom strafferammen for hendes 'forbrydelse' var op til 15 år, slap hun med en bøde på 30.000 rubler (2500 kroner).

Den franske præsident, Emmanuel Macron, tilbød hende asyl i Frankrig, men Marina Ovsjannikova afviste, fordi hun ønskede at blive i Rusland.