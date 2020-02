Efter lufthavnskaos: Kan ske igen

Talspersonen for securitypersonalet, som onsdag morgen nedlagde arbejdet i Københavns Lufthavn, beklager, men afviser ikke, at det kan ske igen

Københavns Lufthavn var onsdag morgen lammet i flere timer, da lufthavnens securitypersonale havde nedlagt arbejdet.

Det betød lange køer, flere timers ventetid og missede fly for omtrent 10.000 berørte passagerer.

Ulla Thygesen, som er faglig sekretær og talsperson for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening, beklager de gener, arbejdsnedlæggelsen har haft for de mange passagerer.

Hun kan dog ikke afvise, at det sker igen.

- Det er dybt beklageligt, at det er gået ud over passagererne. Det er der ingen, der ønsker. Slet ikke securitys personale og fagforening og tillidsfolk.

- Det, der er sket nu, er, at securitys ledelse og HR sidder i dialog med tillidsfolkene i forhold til at finde en løsning. Meldingerne derude fra er bare desværre, at der ikke er så stor velvillighed til at finde en løsning, og derfor frygter jeg, at det kan have den konsekvens, at det her kan ske igen, siger hun til Ekstra Bladet.

10.000 passagerer påvirket af lufthavns-kaos

Arbejdet blev onsdag morgen nedlagt i solidaritet med 12 medarbejdere, som ifølge fagforeningen er blevet fyret på usaglig vis.

Ulla Thygesen fortæller, at forhandlingerne med securitys ledelse har stået på i flere måneder, og at det ikke umiddelbart ser ud til, at der er en god løsning på vej for de 12 medarbejdere.

- Securitys ledelse i Københavns Lufthavn har valgt at opsige 12 medarbejder med 20-30 års anciennitet og ganske få år tilbage på arbejdsmarkedet.

- Så har man valgt at ansætte 36 nye medarbejdere, og derfor mener vi, at det er en usaglig opsigelse, siger hun.

Hos fagforeningens håber man på anerkendelse og en godtgørelse til de 12 medarbejdere fra ledelsens side, og selvom det ikke umiddelbart ligger lige for, vil man ikke anbefale endnu en arbejdsnedlæggelse.

- Vores håb er, at securitys ledelse vil genoptage forhandlingerne og indgå i en god dialog, så vi kan komme videre, siger Ulla Thygesen.

Lang kø og flere timers ventetid i Københavns Lufthavn onsdag morgen. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Talsperson for Københavns Lufthavn Lars Lemche oplyste tidligere onsdag, at 10.000 passagerer er blevet påvirket af arbejdsnedlæggelsen.

61 afgange er blevet forsinket af arbejdsnedlæggelsen. Der er i gennemsnit tale om forsinkelser på 50 minutter. De største forsinkelser er dog op til to timer.

Ifølge Københavns Lufthavn er de 12 afskedigede medarbejdere blevet tilbudt genansættelse i en anden stilling i lufthavnen.

Onsdagens arbejdsnedlæggelse betød, at sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn på et tidspunkt var nede på et enkelt spor gennem kontrollen.

Der pågår fortsat forhandlinger om en løsning på vagternes utilfredshed.

