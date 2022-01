Efter Malik: Åbent hus

Tobias Fundal var søndag morgen lykkeligt uvidende om, hvilken status stormen Malik havde efterladt hans ene lade i, indtil en af hans naboer ringede til ham.

- Han ringede og spurgte, om jeg havde været ude i min lade, og at der altså mangler halvdelen af væggen på den ene side af laden, fortæller Tobias Fundal.

Væggen er væltet efter nattens kraftige stormvejr, der altså også ramte gården i Vallensved tæt på Næstved.

Selvom laden er gammel, så overrasker sammenstyrtningen alligevel landmanden.

- Det meste af den er bygget til i 50'erne, men der var ingen revner i væggen eller andre tegn på, at den var skrøbelig, siger Tobias Fundal.

Han erkender, at det er noget af et chok at vågne op til, men forhåbentlig får sammenstyrtningen ikke de store konsekvenser for landmanden.

- Der stod heldigvis ikke noget kritisk vigtigt i laden, og det er først, hvis vi får at vide, at vi ikke må bruge tilstødende bygninger, at det giver store problemer, fortæller Tobias Fundal

Tobias Fundal holder får, og de skulle efter planen lukkes ind i en af de tilstødende bygninger i løbet af næste uge.

Der er kommet frit udsyn indtil laden fra landevejen i Vallensved. Foto: Per Rasmussen

Brandvæsenet har været inde over for at sikre, at der ikke er mere af laden, der styrter sammen.

- Indtil videre har vi haft forsikringen og brandvæsenet har været indeover. Jeg tør jo ikke at pille for meget ved det selv. Vi håber, det kommer til at glide nogenlunde, siger Tobias Fundal

