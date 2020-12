Efter massefyring: Tilbyder nye jobs til alle

Det var en kedelig julegaver de ansatte fik på Strandby Fisk, da blev sendt hjem med en fyreseddel, fordi produktionen køres videre af koncernen Insula på deres fabrikker i Hanstholm og Hvide Sande.

Men nu er der lys for enden af tunnellen for de 20-25 ansatte, der blev sagt op. Halvdelen af de fyrede vil blive tilbudt nye stillinger med det samme, mens de resterende vil blive tilbudt arbejde over de kommende måneder.

Det skriver Nordjyske.

Derudover vil mellem fem og seks medarbejdere i administrative funktioner fra Strandby Fisk få tilbudt ansættelse på Amanda Seafoods kontor i Frederikshavn.

I produktionen bliver det omkring otte stillinger, der flyttes med fra Strandby Fisk. De kan selv vælge, om de vil arbejde i Hanstholm eller Hvide Sande, oplyser Jesper Kold Sørensen, der er direktør i Amanda Seafood i Frederikshavn, som er en del af koncerngruppen Insula.

Udover de otte stillinger i produktionen vil mellem fem og seks medarbejdere få tilbudt administrative funktioner på Amanda Seafoods kontor i Frederikshavn. Det gør de for at holde en stram line i Strandby Fisk' kunder.

Tilbyder jobs til alle

Indenfor en overskuelig fremtid vil alle opsagte hos Strandby Fisk blive tilbudt i job, lyder det fra Jesper Kold Sørensen, fordi de vil udvide deres aktitivere på fabrikkerne i Hanstholm og Hvide Sande. Og med det følger nye stillinger.

Herudover vil der løbende opstå jobmuligheder på produktionen hos Amanda Seafoods i Frederikshavn, siger Jesper Kold Sørensen.

- Når der er ledige positioner på vores fabrik i Frederikshavn, vil vi tage snakken med de gode mennesker fra Strandby Fisk om mulighederne for et job her hos os. Hvis man tager den omsætningshastighed, der traditionelt er på sådan en fabrik, tror jeg, at vi i løbet af fem til otte måneder kan tilbyde alle job.