Efter masseskyderier: Skudsikre skoletasker til børn storsælger

I Danmark kan det føles en smule ærgerligt at skulle i gang med skole og arbejde igen efter en god, lang sommerferie.

I USA føler børn og forældre en decideret frygt, når det er ved at være skoletid igen.



Desværre er masseskyderierne i USA noget, der stadigvæk alt for ofte finder sted, og den forøgede efterspørgsel på skudsikre skoletasker og hættetrøjer går hånd i hånd med masseskyderierne.



'Efterspørgslen på skudsikre rygsække steg efter skoleskyderiet på skolen i Parkland tilbage i februar 2018. Nu hvor det er ved at være skoletid igen, har masseskyderierne i El Paso og Dayton, Ohio, bragt fornyet opmærksomhed på produkterne', skriver The New York Times.



Mange af de firmaer, der sælger de kevlar-forede tasker og trøjer, beskyldes for at udnytte den nationale frygt for masseskyderier til at tjene penge.

Mr. Siboni, der ejer ArmorMe, som blandt andet sælger de skudsikre rygsække, mener dog ikke, at der er noget galt med hans forretning.

- Hvad end du laver, så kapitaliserer du på et eller andet. Vi besvarer bare et behov, siger han til New York Times.

