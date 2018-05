Efter massiv kritik: Nu ændres uforståelig skiltning på motorvej

Ved du noget om sagen, eller har du været offer for skilteforvirringen? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Mange har nydt godt af det nye motorvejsnet omkring Herning, hvor Messemotorvejen åbnede for godt et år siden.

Det har dog også skabt en del forvirring, for på skiltningen fremgår det ikke tydeligt, hvordan man kommer til Vejle.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Stuer.

Hvis man kommer fra Holstebro i sydgående retning, er det meningen, at man skal dreje af ved afkørsel 17 mod Tjørring, hvis man i sidste ende vil havne i Vejle.

Ved afkørslen fremgår Vejle dog ikke på skiltet, og mange bliver derfor i god tro i stedet på motorvejen og kører mod Messecenteret og Gødstrup og ender derved på noget af en omvej.

Den forvirrende skiltning har fået en del bilister i området op i det røde felt, og Vejdirektoratet har derfor den seneste tid modtaget en lang række klager.

Lytter til kritik

Hidtil har Vejdirektoratet afvist kritikken med henvisning til, at skiltningen er efter 'gældende principper', men nu har de alligevel valgt at lytte til de mange utilfredse borgere.

Derfor kommer Vejle fremover til at fremgå på skiltet ved til- og frakørsel 17.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelselse.

- Mange trafikanter har opfattelsen af, at der er motorvej på hele rute 18 mellem Holstebro og Vejle. Og da Vejle ikke er fremgået som fjernmål, er mange trafikanter bare blevet på motorvejen. Nu hjælper vi trafikanterne til en bedre forståelse af vejforløbet, siger John Kjærsgaard, seniorprojektleder i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Stor forvirring

Den trafikale forvirring i området skyldes, at Herning er skiltet som fjernmål på rute 18. Det er det ifølge Vejdirektoratet, fordi de efter princip ikke viser vej mod et fjernmål, der ligger efter det fjernmål, som trafikanterne møder først.

Her trumfer Herning Vejle.

Den totale forvirring har dog fået Vejdirektoratet til at ændre praksis og i stedet gøre Vejle til fjernmål ved til- og frakørsel 17 Tjørring, og så bliver Herning C i stedet ændret til et nærmål.

Ifølge John Kjærsgaard er der en særlig grund til, at de nu har valgt at ændre skiltningen.

- Vores begrundelse for at lave skiltningen om og gøre Vejle til fjernmål i frakørsel 17 Tjørring er at lede ikke-stedkendte trafikanter med mål på rute 18 syd for Herning gennem et komplekst vejforløb. De skal forlade Holstebromotorvejen via frakørslen ved frakørsel 17 Tjørring, hvor der er et stykke med motortrafikvej, inden de igen kommer på motorvej, siger John Kjærsgaard, der samtidig understreger, at ændringen forhåbentlig vil gøre livet lidt lettere for trafikanterne i fremtiden.

