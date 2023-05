Efter massiv kritik: Nu tager forældre efterskole i forsvar

Flere forældre er glade for, at skolen trækker en linje i sandet over for de nu bortviste drenge på Skyum Idrætsefterskole

Handlinger har konsekvenser.

Overtræder man reglerne, bør man også forvente, at der er en efterfølgende straf.

Sådan lyder det fra flere forældre til nuværende og tidligere elever på Skyum Idrætsefterskole, efter Ekstra Bladet har berettet om en sag, hvor tre drenge er blevet bortvist efter natterend.

Godt indtryk af skolen

Ekstra Bladet har modtaget en række henvendelser fra forældre, der er kede af de tre drenges kritik af skolen. De tager i stedet Skyum Idrætsefterskole i forsvar.

Det gælder blandt andre Stinus Jensen:

- Jeg har selv gået på efterskole og været meget glad for det. Jeg har også en pige, som går på efterskolen, og hun kan slet ikke genkende det billede, der tegnes af skolen. Derudover har vi heller ikke haft problemer med ledelsen, indleder han.

Stinus Jensen mener, at der er behov for, at der derfor bliver tegnet et mere nuanceret billede af skolen.

Annonce:

Peder Kongsgaard erklærer sig enig, da Ekstra Bladet taler med dem begge over telefonen. Han tilføjer videre:

- Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke er ude på at pege fingre eller på anden måde har en agenda, men fællesskaber forpligter, og der er konsekvenser, når man træder ved siden af. Det var netop også blevet indskærpet over for eleverne og forældrene, at man ville sætte ind over for natterend.

Peder Kongsgaard henviser til et brev, Ekstra Bladet også er i besiddelse af, som kort før episoden med natterend er blevet sendt ud til forældre til elever på Skyum Idrætsefterskole, hvor ledelsen varsler et opgør med netop natterend.

Uenighed om forløb

Derudover mener begge forældre, at meningen med et efterskoleophold er at styrke børnene.

Annonce:

- Derfor får det modsat effekt, når de tre drenge træder ved siden af reglerne og så peger på andre, der også har brudt reglerne. Der skal forældrene jo lade børnene og skolen håndtere det selv, påpeger Stinus Jensen.

Foruden Stinus Jensen og Peder Kongsgaard har andre forældre til elever på skolen tilkendegivet, at de mener, at skolen er et godt sted for unge at være.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skyum Idrætsefterskoles forstander, Svend Hagelskjær, fastholder, at man har handlet korrekt i sagen om bortvisning af tre elever. Foto: René Schütze

Kritik af forløb

Forældrene til de tre drenge har også tilkendegivet over for Ekstra Bladet, at de mener, at drengenes natterend og andre brud på reglerne skal have konsekvenser.

De er dog stærkt utilfredse med, at de føler, at de først bliver tilbudt et lovpligtigt møde med skolen, efter beslutningen om at bortvise deres børn er truffet.

Dermed mener de, at Skyum Idrætsefterskole ikke har partshørt de nu bortviste elever.

Over for Ekstra Bladet har forstander Svend Hagelskjær dog fastholdt, at man har partshørt de tre nu tidligere elever:

Annonce:

- Det er jo så et spørgsmål, om man er blevet partshørt, eller i hvilken grad man er det. Vi har talt med eleverne i første omgang, og siden har vi talt med forældrene, og det har vi på den måde betragtet som en partshøring i forhold til de ting, jeg også nævnte lige før.

Svend Hagelskjær fastholder ligeledes, at han har tilbudt forældrene en efterfølgende individuel samtale, som forældrene har afvist.

Den har forældregruppen til de bortviste børn afvist, fordi der er tale om individuelle møder. De kræver i stedet et fællesmøde, har de bekræftet over for Ekstra Bladet.

- Men jeg kan ikke tale med andre forældre om en anden elev eller en andens barn, siger forstanderen dog i interviewet med Ekstra Bladet.

Se hele interviewet med Skyum Idrætsefterskoles forstander herunder ...