Efter massiv kritik: Ottawa-politichef træder tilbage

Lastbilchaufførernes dyt har kostet politichefen i Ottawa dyrt.

Peter Sloly træder nemlig tilbage midt i protesterne, som de canadiske hovedstadsborgere er vidne til i disse dage.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC News.

Sloly havnede i massivt stormvejr, da man var utilfreds med politichefens håndtering af protesterne. Det er 19. dag, at demonstranter har slået lejr på Wellington Street og området omkring.

Og det ligner ikke, at demonstranterne vil forlade stedet.

Beboere i området retter kritik mod politiets håndtering af protesterne. De mener ikke, at ordensmagten har gjort en tilfredsstillende indsats for at dæmpe optøjerne.

Det var en opgave, som Peter Sloly skulle have styr på.

Ligeledes blev det kritiseret, at lastbilerne overhovedet fik lov til køre ind på Wellington Street og derefter parkere.

Så sent som mandag var Ottawas borgmester, Jim Watson, ude at sige, at byen havde brug for flere ressourcer til at dæmpe urolighederne.

Den massive kritik har altså ført til, at Peter Sloly nu er et overstået kapitel som politichef i hovedstaden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Protesterne har fundet sted i knap tre uger. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Raser mod restriktioner

Protesterne i den canadiske hovedstad startede for knap tre uger siden. I første omgang var de rettet mod regeringens regler om, at lastbilchauffører skal vaccineres for at krydse den amerikanske grænse.

I øjeblikket er massevis af mennesker utilfredse med de nye coronaregler i landet, hvor kun vaccinerede kan spise på restauranter, træne i fitness og drikke alkohol på barer.

Protesten hedder Freedom Convoy, der i dag har spredt sig til flere byer i Canada, hvor borgere altså er langt fra tilfredse med coronarestriktionerne i landet.

I skrivende stund vides det ikke, hvor lang tid protesterne vil finde sted.