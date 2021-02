Efter medieboykot: Facebook falder

Mens Facebook fortsat er særdeles populær hos den danske regering, er mastodonten kommet i stormvejr, efter tech-selskabet har boykottet medierne i Australien.

Torsdag falder selskabets aktiekurs, skriver Reuters.

Facebook fjerner alle nyheder fra australske brugeres sider

Boykottet kommer som respons på, at den australske regering vil tvinge blandt andre Facebook og Google til at betale etablerede medier for det indhold, der bliver brugt. Facebook har responderet ved at sørge for, at brugerne i Australien ikke længere kan dele nyheder på deres Facebook-opslag.

'Lovforslaget misforstår helt fundamentalt forholdet mellem vores platform og udgivere, der bruger den til at dele nyhedshistorier,' har Facebook skrevet i en erklæring:

'Det har efterladt os med et svært valg: Enten skal vi efterleve en lov, der ignorerer det forhold, eller også skal vi stoppe med at tillade nyheder på vores tjenester i Australien. Vi har valgt det sidste.'

Mette F. bruger millioner på skattesky Facebook

Men investorerne kvitterer altså med at kurssmæk til Facebook.

I Danmark har regeringen i høj grad brugt Facebook til at kommunikere med danskerne om corona. Ekstra Bladet kunne for få måneder siden beskrive, hvordan Socialdemokratiet har brugt millioner på annoncer hos Facebook, selvom partiet er imod skattesky selskaber.