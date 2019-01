Efter melding om høj vandstand og 'farligt vejr': Nyt varsel fra DMI

Beboere i de områder, som var truet af oversvømmelser, kan ånde lettet en smule op.

Mandag aften var der nemlig varslet 'farligt vejr' på grund af forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord, men den varsel er nu nedjusteret til 'voldsomt vejr'.

Det betyder, at vandet ikke kommer til at ligge så højt, som man frygtede i første omgang, hvor der blev varslet en forhøjet vandstand på helt op til 145 centimeter. Det er nu nedjusteret til maksimalt 130 centimeter, mens langt de fleste steder højst vil nå op på 120 centimeter.

- Det har vi gjort, fordi det ikke ser så slemt ud. Det blæser ikke helt så meget, som vi havde forventet, siger vagtchef hos DMI Frank Nielsen.

Snart på sit højeste

Vejret har ikke opført sig helt, som DMI forudså, og derfor har de nu nedjusteret den maksimale forhøjelse af vandstanden.

- Vi havde forventet en smule mere vind, og derfor har vi nedjusteret det til mellem 110 og 130 centimeter.

- Vi kommer sandsynligvis ikke over 120 centimeter de fleste steder, siger Frank Nielsen.

Flere steder er vandet allerede godt på vej til at nå sit højeste punkt, hvorefter det vil begynde at aftage igen.

- Vi er ved at nå maksimum inden for de næste tre timers tid, og så vil det begynde at gå den anden vej.

- I Roskilde er det lidt forsinket, fordi vandet har svært ved at komme ind i fjorden, så der kan det stige frem til klokken 21. Men jeg forventer heller ikke, at vi kommer over 120 centimeter i Roskilde, siger vagtchefen.

Beredskabet sat ind

Beredskabet har arbejdet hårdt både søndag aften og mandag morgen på at sikre områder ved kysten, hvor de blandt andet har lagt watertubes ud, som skal bremse vandmasserne.

Disse watertubes kan nu være unødvendige nogle steder, men beredskabets arbejde er ifølge Frank Nielsen ikke helt spildt.

- Det kommer an på forholdene. Der kan være steder, hvor det stadig er nødvendigt.

- De lokaler beredskaber ved alt om, hvad de skal gøre, siger han.

Ved den nordfynske kyst og i Odense Fjord er der også forhøjet vandstand, og her er den ved at toppe allerede. Der er ikke sendt noget varsel ud for disse kyststrækninger, fordi vandstanden ikke når op over grænsen på 125 centimeter.

I Odense Fjord når vandstanden op på omkring 110 centimeter, mens den nordfynske kyst får omkring 100 centimeter.

