Efter Mette F.-sviner: Donerer 350.000 til Sjælsmark

Da Jonas Eika vandt Nordisk Råds Litteraturpris, kritiserede han statsminister Mette Frederiksen voldsomt i sin tale, hvor han blandt andet opfordrede til at lukke udrejsecenteret Sjælsmark.

Nu har han valgt at donere sin præmiepenge til netop Sjælsmark.

Det skriver Politiken.

Forfatteren har fået sit forlag til at offentliggøre nyheden, da han ikke taler med pressen. Derfor er det direktør hos forlaget Basilisk, der fortæller Politiken, at pengene skal gå til Sjælsmark.

- Jeg ved, at det er hans intention at bruge de penge fra prisen til arbejdet omkring at forbedre vilkårene for folk, der sidder i Sjælsmark. Til hvem og hvordan ved jeg ikke - og jeg ved ikke, om han ved det endnu, siger direktøren til mediet.

Han oplyser desuden, at pengene ikke vil gå til institutionen Sjælsmark, men derimod til organisationer og aktivister, som arbejder på at forbedre beboernes vilkår.

Jonas Eika kritiserede særligt Mette Frederiksens selvvalgte titel som 'Børnenes Statsminister'.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for Børnenes Statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige, og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre.

- Luk Sjælsmark, luk kærshovedgård, luk Ellebæk, afskaf hele lejrsystemet, sagde han blandt andet i sin tale.

Se også: Prisvinder sender racisme-anklager mod Mette F. i takketale