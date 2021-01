Efter Michelin-flop: De får penge retur

Ny opdatering fra Kokkeriet

Kære gæster, familie og venner,

3. gang måtte jo være lykkens gang med en post, hvor vi håber at kunne holde en medmenneskelig tone i kommentarfeltet. Lad os starte med at undskylde for et lidt kejtet og forhastet post vi lagde op i kampens hede igår, mens vi fortsat var meget forhåbningsfulde omkring udleveringen af menuerne.

Der er stillet mange spørgsmål til hvordan vi i alverden havde tænkt os at bære os ad med så mange bestillinger, som trods alt ikke var 7.000, men omkring 4.900 i alt. Her er svaret meget enkelt - vi havde en plan. Tydeligvis fejlede den plan fuldstændigt og til trods for en forholdsvis succesfuld afhentning af alle vores leveringer, som vi kom i mål med inden kl. 12.00 og de første ekspeditioner, så gik det hurtigt voldsomt ned af bakke derfra.

Uanset hvad, uden at vi kommer for langt i vores post, skylder vi jer alle en kæmpe undskyldning. Det er uanset hvor længe man har ventet og om man har eller ikke har modtaget sin mad. Vi er dagen derpå fuldkommen knuste over så ringe og dårlig en service I alle sammen har oplevet.

Vi forsøgte som for hvert år at lave en endnu skarpere menu end nogensinde, og det havde i år bl.a. tænkt på at forudbestille de størst og bedste tilgængelige jomfruhummere, en lidt mere spændende fiskeforret, et stykke kød som er blevet gennemtestet og er det bedste kvalitet højreb vi har arbejdet med, og sidst men ikke mindst forsøgt at overgå os selv, en gang for alle med den evige simple dessert vi som regel vælger og ikke at tabe det hele netop på den.

Det er så til gengæld lige akkurat det der skete, til trods for at vi netop havde de bedste intentioner med desserten.

Nu hvor året har været som det har været tænkte vi ved at skabe en menu til 399,- pakket med så gode og dyre råvare og en dessert der skulle have imponeret de fleste, ville være det helt rigtige at gøre, netop for at vinde endnu flere af jer kære gæsters hjerter i en forhåbning om at styrke vores nuværende take away samt sikre os vores tilstedeværelse i de kommende år med stuen fyldt med glade gæster. I stedet har vi tabt jer alle og måtte undgå at servere desserten til de fleste, udsatte jer alle for en kolossal dårlig oplevelse og blot vist at vi ikke er blevet spor skarpere på vores Nytårs take away logistik end tilbage i 2012.

Nu står vi her med en kæmpe regning på alt vores kød, fisk, skaldyr, garniture, emballage, leje af udstyr, leje af lokaler, ekstra personale, transport m.m. og med en menu som lige knap gav økonomisk mening, med en tilbagebetaling til alle gæster som ikke fik deres mad, men hvor nu alle råvarerne må kasseres. Dertil voldet os selv en yderligere regning med det mange gavebeviser vi med glæde tilbyder til alle dem som fik deres mad, men måtte stå i en forfærdelig lang kø og mange endda undvære den sidste servering.

Mange har spurgt om ikke bare vi kunne have gjort så mange ting anderledes og svaret er selvfølgelig: ja. Dette gælder både i vores eksekvering, kommunikation og senere opfølgning og som det har været kommunikeret i mange medier i dag, så ønsker vi at gøre det helt klart og tydeligt at alle som ikke har fået deres mad får deres penge retur fra det sted pengene er blevet indbetalt til, hvilket vil sige at hvis man har købt sine beviser fra en udbyder som downtown, så er det blot dem der skal kontaktes og de sidder helt klar mandag til at tage imod alle jeres henvendelser. Har man købt via. andre sites tager man blot kontakt til dem. Har man købt via os direkte får man pengene direkte retur af os, men vent gerne med at maile bankinfo og kvittering fra jeres indtil mandag, da vi er lagt ned i dårlige anmeldelser, personlige trusler, spam mails og meget andet.

Endnu en gang undskyld, selvom vi også sagde det dengang og det i for sig kan virke som et noget så fattigt ord, særligt når oplevelsen var så horribel.