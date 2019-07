Efter milliontab: Dansk rederi konkurs

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det danske Faaborg-rederi Blue Star Line har indgivet konkursbegæring til skifteretten. Det skriver fyens.dk.

'Efter næsten 16 års drift har Blue Star Line A/S fredag indgivet en konkursbegæring til Skifteretten. Et rigtigt dårligt år i 2017 efterfulgt af et ringe resultat i 2018, som desværre er fortsat ind i 2019. Aktivitetsniveauet har generelt været mindre end ønsket, men to annullerede ordrer samt manglende betaling fra debitorer har akut medført, at vi har udsigt til at have mistet vores egenkapital, samt at vi af likviditetsmæssige årsager ikke kan forsvare at fortsætte driften,' skriver hovedaktionær og direktør Tom Hald i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har gennemgået rederiets regnskaber, og heraf bekræftes det, at i de seneste tre regnskaber har rederiet haft underskud hvert eneste år, og samlet på de tre år, har det tabt 67,3 millioner kroner.

Med konkursen mister omkring 130 mennesker deres arbejde, hvilket berører direktøren:

'Det berører os dybt, at konkursen medfører konsekvenser for mange af vores trofaste medarbejdere og for en række kreditorer og andre langvarige samarbejdspartnere. Vi har helt til det sidste troet på, at selskabet kunne føres videre, men annulleringen af to charter-aftaler har fjernet grundlaget for fortsat drift, og vi har derfor indgivet konkursbegæring inden konsekvenserne for vores leverandører blev uoverskuelige,' lyder det i pressemeddelelsen, der er bragt på fyens.dk.