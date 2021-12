Efter mink-fund: - Det er skide dumt

Det kunne ligne noget fra en Hollywood-film.

Med sneen dalende foroven blev 233 døde mink torsdag fragtet væk fra en ulovlig minkfarm nær Løvel i Midtjylland, mens fotografernes knipsen forevigede øjeblikket.

Fødevarestyrelsen kom på sporet af den ulovlige minkfarm efter et anonymt tip, og klokken ni torsdag morgen troppede styrelsens udsendte op for at overse aflivningen, som ejeren af minkene dog allerede havde foretaget ved ankomst.

- Vi har været ude og tjekke op på, at de 233 mink, der var her på ejendommen, er blevet slået ihjel, fortæller Fødevarestyrelsens veterinærchef Flemming Kure Marker, da Ekstra Bladet møder ham foran adressen, hvor mink og godt 60 ræve blev holdt ulovligt i bure.

Han fortæller, at det var ejeren selv, der aflivede sine mink, efter Fødevarestyrelsen havde givet ham en deadline.

- Ellers ville vi komme ud og gøre det. Det var gjort, inden vi ankom klokken 9, fortæller Flemming Kure Marker.

233 mink blev aflivet og torsdag fjernet fra ejendommen. Foto: Ernst van Norde

To millioner fra staten

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har landmanden, der torsdag blev afsløret i ulovligt at have mink på sin gård, modtaget betalinger fra staten på over to millioner kroner.

Det dækker blandt andet over en halv million i tempobonus, som blev udbetalt til de farmere, der var hurtigere til at slå deres dyr ned.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med manden både via telefon og på minkfarmen, men på sidstnævnte blev vi afvist af politiet, der oplyste, at han ikke ønskede at tale med pressen, da det var en følelsesladet dag, der ellers var forløbet fredeligt.

Det er anden gang på en uge, at Fødevarestyrelsen finder ulovlige mink i Danmark. I sidste uge blev der fundet 126 mink ved Thyholm.

Det har ikke været lovligt at have mink i Danmark siden 29. december 2020, med mindre der er tale om et hobbyhold på maksimalt fem mink. Siden 2017 har det - som hovedregel - været ulovligt at holde ræve i bure.

Fødevarestyrelsen og politiet var dukket op på adressen. Foto: Ernst van Norde

- Det er skide dumt

Derfor er nyheden da også noget, som folk i Løvel har bidt mærke i, da Ekstra Bladet svinger forbi den lokale købmand for at få vejre stemningen.

- Man må selvfølgelig ikke gøre noget, som er ulovligt, men et eller andet sted så kan man måske godt forstå det. At man - selvom det ikke længere er lovligt - ikke er klar til at slippe sit erhverv. Sætter man sig selv i samme situation, tror jeg også, man om ikke andet ville have haft tanken, siger Thomas Hyldegaard, der bliver suppleret af vennen Martin Ladekarl.

De mange mink gør ikke Thomas Hyldegaard nervøs for sin egen sundhed. Foto: Ernst van Norde

- Jeg synes, det er dumt at gøre på grund af coronavirus og så videre. Det er skide dumt, men han har nok haft en grund til det.

Hos Fødevarestyrelsen udtrykker Flemming Kure Marker forundring over, at man nu har fundet to ulovlige minkfarme på en uge.

- Det er selvfølgelig lidt overraskende. Jeg tror dog, det er tilfældigt, at de kommer med en uges mellemrum, og det er heller ikke mit indtryk, at der er mink i stor stil. Det er absolut ikke det indtryk, vi har, siger han.

Ejeren af minkfarmen vil nu blive politianmeldt.

Han ødelægger det for andre

At en mand har haft ulovlige mink skaber også frustration hos Arne Aarup og Britt Pedersen, som Ekstra Bladet møder foran købmanden. De har begge arbejdet på minkfarme.

- I min verden er det forkert, at de har slået dem ihjel, men nu, hvor de har besluttet at gøre det, så er det sådan, og det her ødelægger det for andre minkavlere, siger Arne Aarup, der ligesom de andre, Ekstra Bladet taler med, ikke bekymrer sig for sin sundhed, fordi der er mink i nærheden.

- At minkene skulle slås ned var - sagt på en pæn måde - en lidt forhastet beslutning i min verden. Men det er besluttet, at de skal slås ned, og der bliver givet erstatninger rundt omkring. Jeg synes ikke, det er i orden, at han pludselig vælger at ødelægge det for alle andre.

Britt Pedersen har selv arbejdet på minkfarme og er 'overhovedet ikke enig' i, at de burde være blevet aflivet. Foto: Ernst van Norde

Ikke overrasket

Britt Pedersen er ikke overrasket, da hun hører, at der er fundet en ulovlig minkfarm i området.

- Det er ikke en overraskelse. Der vil jo være folk, der håber, at erhvervet bliver genoptaget, men lige nu er det forbudt, og så synes jeg, at man skal respektere det. Det kan lyde hårdt, men man må også se at komme videre, siger hun og understreger, at hun bestemt ikke støtter, at minkene i det hele taget skulle slås ihjel.

- Jeg er overhovedet ikke enig i begrundelsen for, at det er gjort ulovligt. Det er mange generationers arbejde, der er gået tabt. Jeg kender selv en hel del, og der er flere, der stadig sidder og ikke ved, om de er købt eller solgt, og ikke ved om de skal gå fra hus og hjem, fordi de ikke har fået afslutning. Det, synes jeg, er uværdigt. Når de ikke kan få afslutning og erstatning, kan de heller ikke få hjælp i banken, siger hun.

Fødevarestyrelsen: Vi går i tænkeboks

De to ulovlige minkfarme, der blev fundet på blot en uge, giver anledningen til eftertanke hos Fødevarestyrelsen.

Det erkender veterinærchef Flemming Kure Marker.

- Sådanne to fund giver altid anledning til eftertanke; kan vi gøre noget mere, kan vi gøre noget andet? Det går vi i tænkeboks i Fødevarestyrelsen for at finde ud af, siger han og understreger, at styrelsen er klar til at rykke ud, hvis nogen har kendskab til andre minkfarme i Danmark.

Hos Fødevarestyrelsen vil man nu gå i tænkeboks, siger Flemming Kure Marker. Foto: Ernst van Norde

- Har I gjort jeres arbejde godt nok i forbindelse med nedlægningen af erhvervet, når der stadig dukker mink op?

- Ja, det synes jeg jo, at vi har. Der blev lavet tilsyn med alle farmene, lige efter de skulle være tomme, og der blev de konstateret tomme. De her mink kan sagtens være kommet ind i landet efterfølgende, og det vil jeg næsten tro er tilfældet. Ellers kan de have været skjult væk, da vi kom. Der vil være nogen, der forsøger at omgå reglerne, og de vil nok altid være der.

- Hvad skal der så ske nu - set i lyset af de to opdagelser?

- Vi tager vores kontrol på området op til overvejelse og ser på, om vi skal gøre noget mere. Det tør jeg ikke sige, hvad ender ud med, og så vil vi rykke ud på de henvendelser vi ellers måtte få, slutter han.