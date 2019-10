Efter mobning: Sendte datter i privatskole

Faktisk vidste Katrine og Jan Knudsen ikke, at deres datter blev mobbet og udsat for vold, mens hun gik på Søborg Skole. Men en fejlsendt mail gjorde dem pludselig opmærksom på det.

Ved en fejl fik de via forældreintra et brev til nogle andre forældre fra klassen. Det fremgik, at deres datter havde en konflikt med en af de andre elever. Katrine Knudsen ringer derfor til det andet barns forældre for at høre, hvad der op og ned på sagen:

Artiklen fortsætter under boksen

- I den samtale siger moren, at hun godt ved, at min datter har problemer i skolen. Jeg spørger, hvad hun mener? Og hun fortæller, at vores datter bliver mobbet.

- Det var hårdt for os at få at vide. Man føler sig magtesløs, og vi vidste ingenting. Hver dag havde hun bare taget sin taske og gået i skole uden at sige noget.

Efterfølgende konfronterer de deres datter, der bryder sammen.

Artiklen fortsætter under boksen

Ekstra Bladet Special er et kvalitetsstempel. Det er et nyt varemærke for vores allerbedste og mest grundige journalistik. Jeg synes, du skal læse med. I denne Special-serie sætter vi fokus på vold på danske skoler. Det er et kæmpe problem. Poul Madsen, ansvarshavende chefredaktør

- Hun begynder bare at græde. Men hun vil ikke fortælle noget. Hun nøjes med at nikke, når vi spørger, om det er rigtigt. Hun vil ikke sladre, siger Jan Knudsen.

Forældrene tager det op med skolen, som lover at gøre noget ved problemet. Men det hjælper ikke, og datterens mareridt bliver værre.

Brækkede anklen

Året efter skal klassen i svømmehal. Hendes cykel er gået i stykker, og hun har i stedet taget sine rullesko med.

Men selv om hun ikke er gammel nok til at gå rundt uden for skolen uden lærer, får hun at vide, at hun selv skal finde tilbage til skolen fra svømmehallen, læreren tager sin bil, fortæller forældrene. På vej tilbage falder datteren og pådrager sig et kompliceret brud på anklen:

- På vej til skadestuen kører vi forbi skolen for at hente hendes taske. Timen er gået i gang, da jeg går ind og henter den. På vej ud følger læreren efter og spørger, hvad der er sket, fortæller Katrine Knudsen.

Hun gør en pause, inden hun fortsætter:

- De havde faktisk slet ikke fundet ud af, at min datter manglede. Læreren anede ikke, at hun var kommet tilskade.

Derfra bliver det en kamp at få hende i skole. Først efter to år er der plads på en privatskole. Imens har datteren blandt andet oplevet at blive kaldt fede gris. Hun er blevet truet med at blive kastet i en sø på en live-video på de sociale medier, og hun er blevet sparket.

Sidste år skiftede hun til privatskole, og forældrene skal nu give 1800 om måneden:

- I dag er hun stadig mærket af fortiden. Men efter hun er skiftet til privatskole, er hun ikke ked af at skulle i skole. Og så er hendes læseevne steget voldsomt, siden hun skiftede. Men jeg forstår ikke, at skolerne ikke har en nul-tolerence over for vold og mobning. Det er ikke rimeligt, at det er offeret, som skal skifte skole, siger Jan Knudsen.

Parret ønsker ikke identiteten på deres datter frem af hensyn til dagligdagen på den nye skole. Hun er i dag 13 år gammel.

Skoleleder: Langt de fleste børn på Søborg Skole trives

Ekstra Bladet har spurgt Gladsaxe Kommune, hvad kommunens og skolens kommentar er til sagen. Desuden har vi spurgt, hvordan skolen forholder sig til, at forældrene har følt sig tvunget til at flytte hende i privatskole? Og endelig har vi spurgt kommune og skole, hvordan de forholder sig til, at Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, hvordan der bliver begået vold mod lærerne på skolen? Og at Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, at skolen intet gjorde, da 11-årige Elias besvimede i skoletiden, og det viste sig at være en hjerneblødning.

Gennem Gladsaxe Kommunes presseafdeling har Johan Rønne, skoleleder, sendt denne samlede besvarelse:

'Vores holdning er, at ingen børn skal udsættes for mobning, og vi reagerer så snart, vi bliver opmærksomme på, at noget ikke er, som det skal være. Desværre sker mobning ofte i det skjulte. Derfor er det også vigtigt, at vi omgående får besked, hvis nogen oplever, at deres eller andres børn bliver mobbet, så vi kan handle på det. Vi tager alle hændelser meget alvorligt og handler på dem, og mit indtryk er, at både børn og forældre generelt er glade for Søborg Skole. Vores seneste trivselsmåling viser, at langt de fleste børn på Søborg Skole trives og at andelen af elever i god social og faglig trivsel er højere end landsgennemsnittet.'