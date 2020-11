Efter møder er myndighederne og minkavlerne stadig uenige

Efter flere dages møder mellem myndighederne og de danske minkavlere er der stadig uenighed mellem parterne om, hvad der skal ske med de nødslagtede minks skind.

Det skriver DR P4 Midt & Vest.

Minkavlerne vil gerne kunne sælge minkenes skind fra ikke-smittede farme på auktion, men det vil myndighederne ikke tillade.

Det fortæller John Papsø, der er næstformand i Kopenhagen Fur og formand for de midtjyske minkavlere.

- Med de møder, vi har holdt de seneste dage, er vi ikke kommet længere, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Derfor bliver aflivede mink stadig samlet i containere og bortskaffet for at mindske spredning af coronavirus.

Lokale demonstrerer mod aflivning af mink i Gjøl, Nordjylland.

Det gælder på alle minkfarme - smitte eller ej - i en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm, og det er fortsat nødvendigt for at begrænse smitterisikoen, selvom minkene testes.

Det fortæller Henning Knudsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen, der står for at aflive de mange mink.

- Sundhedsmyndighederne anbefaler, at det sikreste er, at pelsene ikke bringes i omsætning. En test vil aldrig give et her og nu-billede af det. Smitten kan være etableret inden, og det er ikke sikkert, man får taget de rigtige prøver.

- Og jo mere man håndterer pelsene, jo større er risikoen for at bringe smitten videre ud i samfundet, siger Henning Knudsen.

Møderne er foregået mellem Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut, fødevareminister Mogens Jensen (S) og den danske minkbranche.

Parterne er stadig i dialog, men lige nu er der ikke aftalt flere møder.

Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, har onsdag sendt en række udvalgsspørgsmål til fødevareministeren, hvor han ønsker mere åbenhed og dokumentation for regeringens strategi på minkområdet.

Han efterspørger blandt andet planer til at sikre, at der er nok nye avlsdyr til rådighed.

Det ser lige nu svært ud ifølge John Papsø, der sammen med resten af minkbranchen afventer grønt lys fra myndighederne til at sikre sig mulighed for at skaffe nye avlsdyr til de aflivede besætninger.

- Så begynder vi at kigge på, hvad der er af muligheder. Jeg tvivler på, at vi kan finde avlsdyr til alle, men det forsøger vi, siger han.

I sidste uge fik minkavlere i Nordjylland mulighed for at friteste deres tidligere smittede mink og pelse dem, hvis de er raske og har udviklet antistoffer.

Det kan dog kun ske i de minkfarme, som er smittet mellem 15. august og 15. september.

Det var i forlængelse af det, at minkbranchen også ønskede tilladelse til at pelse de mink, som er på farme, der ligger inden for zonerne på 7,8 kilometer fra en smittet farm.