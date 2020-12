Efter mundbinds-afsløringer: Partier kræver ministeren på banen

Ekstra Bladets afsløringer af, at danske supermarkeder sælger bakteriefyldte mundbind, får nu flere partier til at efterlyse svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Supermarkeder som Føtex, Meny og SuperBrugsen har solgt mundbind med så højt et bakterieindhold, at de slet ikke lever op til kravene for at blive solgt i Danmark.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre i sidste uge, hvor det samtidig kom frem, at Lægemiddelstyrelsen - som ellers har ansvaret på området - slet ikke har ført kontrol med mundbindene.

Og det møder nu kritik fra partier på tværs af Folketinget.

- Det er helt uacceptabelt, at Lægemiddelstyrelsen ikke har kontrolleret det her, forud for at mundbindene er sat til salg. Vi skal have undersøgt til bunds, hvorfor Lægemiddelstyrelsen intet har gjort, og hvad detailhandlen har gjort, siger Peder Hvelplund, Enhedslistens sundhedsordfører.

- Vi kommer til at tage det her op med sundhedsministeren, tilføjer han.

- Under al kritik

Heller ikke Dansk Folkeparti er tilfredse med sagen.

- Jeg troede, man vidste, hvilke mundbind der var godkendt, og dermed også at man kontrollerede det. At man ikke kan stole på, at mundbind i supermarkeder er sikre nok, er under al kritik. Derfor har jeg stillet spørgsmål til ministeren om det, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Hos regeringens støtteparti SF kalder sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen sagen for en skandale.

- Hvis dagligvarebutikker sælger mundbind med bakterier på, så er det en skandale, og jeg vil straks bede om en forklaring, siger hun.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt. Foto: Jens Dresling

- Ikke fået noget at vide

Fra Lægemiddelstyrelsen lyder det, at man hidtil ikke har fundet anledning til at kontrollere de mundbind, der sælges i danske supermarkeder.

- Vi har ikke fået noget at vide, der skulle tyde på, at der var problemer med mundbind. Derfor har vi ikke haft anledning til at teste, fortæller Thomas Wejs Møller, som er enhedschef for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen.

- Det vælter ind over grænsen med mundbind. Mange fra nye producenter. Giver det ikke i sig selv anledning til at tjekke op på, om mundbindene overholder kravene, eller om de indeholder skadelig kemi?

- Det har ikke været vores opfattelse, at der har været problemer med det medicinske udstyr. Vi har ikke fået særligt mange anmeldelser på det, men nu vil vi selvfølgelig kigge på det.

- Så I mener, at Lægemiddelstyrelsen har levet op til sit ansvar med at føre tilsyn uden at have testet mundbind?

- Man skal lige huske, at vi ikke godkender medicinsk udstyr. Vi markedsovervåger. Derfor gør vi først noget ved det, når noget indikerer problemer.

Sundhedsministeriet har ingen kommentarer til sagen og henviser til Lægemiddelstyrelsen, lyder det i et svar til Ekstra Bladet.

