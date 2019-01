Efter mystisk bombe: Frygter terrorgruppe er genopstået

For mange ældre briter bød 19. januar på et skrækindjagende gensyn med striden mellem den irske terrorgruppe 'IRA' og England.

En bombe placeret i en pizzabil parkeret foran et rådhus i Londonderry i Nordirland gik af i et flammehav. Der var ingen tilskadekomne, men siden har spørgsmålene hobet sig op.

Ikke mindst fordi byen Londonderry har været et af flere omdrejningspunkter i den gamle strid, som har varet siden starten af 1900-tallet. Dog blev der fundet fred i 1997, hvor IRA i hvert fald ikke officielt har eksisteret.

Fakta om IRA IRA står for Irish Republican Army. Det var den oprindelige irske oprørsbevægelse, som kæmpede mod det britiske overherredømme. Efter Irlands selvstændighed fortsatte IRA med at eksistere, men primært som en nordirsk organisation. Fra 1960'erne og frem til 2005 delte IRA sig ud i forskellige undergrupperinger.

Men her en uge efter angrebet har en gruppe, der kalder sig IRA taget ansvar for bomben. Det er dog ikke bekræftet, at det er det oprindelige IRA, der står bag, skriver Reuters.

- Vi advarer dem, der arbejder sammen med briterne, at de skal stoppe med det samme, i og med at dette vil være sidste advarsel, skriver 'IRA' i deres udtalelse.

Se også: Flere bilbomber sætter politiet på arbejde i Londonderry

Varig fred

Hvis man skal tro gruppen, der har taget ansvar for bilbomben, viser freden fra 1997 sig ikke at være varig.

Politiets teori: Nyt IRA brugte pizzabil til bilbombe i Nordirland

Folkene bag udtalelsen understreger, at Brexit ikke har ansporet deres angreb.

- Al denne snak om Brexit, 'hårde grænser' kontra 'bløde grænser', har ingen indflydelse på vores handlinger. IRA forsvinder ikke.

- Vores kamp fortsætter, skriver de.

De nordirske myndigheder har ikke bekræftet, at man anser IRA for genopstået ligesom man ikke vil forholde sig til, hvorvidt gruppen eller personer med relation til gruppen står bag bilbomben.

Se politiets udtalelse dagen efter bomben sprang i videoen nedenunder.