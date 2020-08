Efter nærkontakt: Efterlader studerende i coronamørke

Flere medicinstuderende melder, at de ikke bliver informeret om at have været i kontakt med coronasmittede patienter, når de vikarierer på de danske hospitaler

Det er morgen på hospitalsafsnittet.

En medicinstuderende har lige været inde og tage en blodprøve på en patient, der hoster på den studerende med dråber, der kan mærkes.

En patient, der sidst blev testet for corona for to uger forinden.

Vagten er slut, og den studerende pakker sine ting og cykler hjem. Patienten skal podes om aftenen, men den lægestuderende får ingen besked om resultatet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med personen, der ikke ønsker at stå frem med navn på grund af sin jobsituation.

Flere beretninger fra lægestuderende tegner et billede af, at vikarerne på de danske hospitaler ofte bliver glemt i kommunikationen.

En del af de studerende arbejder på flere afdelinger på samme tid og kan potentielt tage covid-smitte med sig rundt, hvis de ikke bliver informeret.

Ingen besked - intet opkald

Mia Jensen blev bedt om at møde på arbejde en morgen i starten af coronanedlukningen.

Hun fik besked om, at det var en coronapatient, hun skulle ind til, men da hun mødte ind, var meldingen, at patienten var testet negativ.

Hun var på stuen uden værnemidler. En læge kom senere ind og sagde, at patienten skulle tilbage i isolation, og hun fik derefter alt udstyret på.

- Så tog jeg hjem og fik ikke noget at vide. Jeg fik ikke at vide, at de ville ringe til mig. Jeg fik heller ikke noget opkald. Men så snakkede jeg med en af de andre på mit hold om situationen. Hun var der efter mig og fortalte mig så, at patienten var blevet testet positiv.

Hun vidste ikke, at hun nu skulle være ekstra forsigtig og blive testet.

På daværende tidspunkt kunne man kun blive testet, hvis man udviste symptomer.

- Vi bliver jo sendt rundt på alle hospitalerne. Vi bliver sendt rundt til dem, der er mest syge. Det er dem, der har brug for, at vi sidder vagt på dem, siger hun.

Camilla Westergaard har selv oplevet manglende kommunikation om smittede. Privatfoto/Camilla Westergaard

Er det her et coronaafsnit?

Camilla Westergaard oplevede ikke at blive informeret om, at afsnittet, hun var på, midlertidigt var lavet om til et corona-afsnit.

- Jeg nåede at tage blodprøver på to personer, så tænkte jeg, at det var underligt, at der var så mange, der var isoleret på afdelingen. Jeg gik ind og spurgte personalet, om det så var corona. De sagde, at ja, det var det.

Der var ikke sat skilte på døren om, at det var coronapatienter, men det faste personale vidste det.

Hun havde værnemidler på, men da hun ikke vidste, at det var en coronapatient, havde hun ikke briller eller visir på.

Camilla Westergaard har også hørt flere beretninger fra kollegaer, som tilfældigvis fandt ud af, at de havde været inde hos en coronapatient, da de mødte på afdelingen dagen efter.

- Bør indskærpes

Det går hurtigt og er en kompliceret proces, når en patient bliver testet positiv med corona.

Opsporingen af, hvem der har været i kontakt med patienten og hvor lang tid, er svær, beskriver Åse Bengård Andersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

- Vi har et system – eller burde have det. Det påhviler den afdeling, der opdager, at en patient er covid-positiv, at orientere alle, der har været i nær kontakt med personen. Jeg kan forestille mig, at FADL-vagter måske nogle gange glemmes, da de jo ikke er fastansatte i afdelingerne – så jo, det bør indskærpes.

Hos Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) understreger de, at man selv skal være opmærksom på symptomer, men mener, at ansvaret ligger hos hospitalsafdelingerne.

'Det er ikke på nogen vis i orden, hvis en vagttager ikke informeres omkring, at man har været udsat for eventuel smitte. Det er ikke fair for vagttageren, og i øvrigt heller ikke for patienterne,' skriver formanden, William Tomassen, i et mailsvar.

Hvad er en FADL-vagt? FADL står for Foreningen af danske lægestuderende. Det er en fagforening og en interesseorganisation for medicinstuderende. Som medicinstuderende kan man i løbet af sit studie tage en række forskellige typer vagter på hospitalerne – både som sygeplejevikar og senere i studiet som lægevikar. Ved de vagter er FADL også et vagtbureau for de studerende, da de står for en række forskellige typer vikarhold af studerende. Man kan som medicinstuderende eksempelvis tage blodprøver eller arbejde som ventilatør på de danske hospitaler. Da de medicinstuderende ofte ikke er fastansatte på de forskellige hospitalsafdelinger, får de ikke samme tilbud om at blive testet for antistoffer mod covid-19, som det faste personale. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere medicinstuderende, der har fortalt om problematikker i forbindelse med manglende advisering efter kontakt med covid-smittede.

Hvis du selv har oplevet noget, er du velkommen til at kontakte os på 1224@eb.dk