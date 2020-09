Efter nedbrud: Rigtig mange vil have svar

Sundhed.dk har været nede i næsten 24 timer, og det har betydet, at mange måtte vente på at få svar på deres coronatest

En lang række danskere har ikke kunnet få svar på deres coronatest på portalen sundhed.dk, fordi den har været nede i næsten et døgn. Siden kom op at køre igen natten til lørdag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Eva Tolstrup Ziegler, kommunikationschef for sundhed.dk, der fortæller, at der dog stadig kan være lidt problemer.

- På portalen er det helt løst, men på appen kan der stadig være noget ustabilitet. Vi har været nede i så mange timer, så der er rigtig mange, der gerne vil ind og se deres svar, siger hun til Ekstra Bladet.

Folk har været frustrerede

Nedbruddet har betydet, at mange har været frustrerede, forklarer kommunikationschefen.

- Det har selvfølgelig betydet, at folk ikke kunne få svar, og det har selvfølgelig været enormt frustrerende for dem, der var blevet testet, siger hun til Ekstra Bladet.

- Nogle skal holde konfirmation, andre skal ude at rejse, så folk har haft brug for at få svar på deres test, siger hun.

Dog har det været muligt at få svar via egen læge, og borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland kunne få svar på minsundhedsplatform.dk, skriver Ritzau.

Nedbruddet skyldes en fejl hos den såkaldte hostingleverandør DXC.