Efter nedbrud: Slår Facebook-alarm

Facebook er nemt og bekvemt for deres mange brugere, så længe siden er oppe.

Mandag var det ikke tilfældet. I mange timer kunne Facebook, Instagram og beskedtjenesterne Messenger og WhatsApp ikke tilgås af deres vanlige millioner af brugere.

Blackoutet varede i flere timer og har været medvirkende til en stærkt dalende aktiekurs hos Facebook, som har skåret milliarder af formuen hos Facebooks ejer Mark Zuckerberg.

Men det omfattende nedbrud bør også give stof til eftertanke hos de mange brugere, der har gjort sig afhængige af gigantens ydelser.

- De fleste vil være hurtigt videre efter nedbruddet, men for mig er det beviset på, at Facebook er blevet alt for store, og det udgør en kæmpe risiko for brugerne, siger Kåre Løvgren, IT-teknisk talsperson hos IDA, til Ekstra Bladet.

Det blev en dyr mandag for Mark Zuckerberg. Foto: Erin Scott/Reuters/Ritzau Scanpix

Uundværlige

De er simpelthen blevet for store til, at mange vil kunne undvære deres tjenester, ifølge Kåre Løvgren.

For mange kan Facebooks sociale medier være stedet, hvor de arrangerer deres fester, kommunikerer med deres venner, driver deres forretning, eller får deres nyheder fra statsministeren.

En populær mulighed er også, at du kan oprette profiler på andre hjemmesider ved hjælp af din Facebook-profil. Og her ryger du også ud, hvis det går galt med Facebook.

- Internettet er robust, der skal meget til at lægge det ned.

- Men hvis Facebook er viklet ind i alt, hvad du laver, så bliver du meget skrøbelig og kan i nogen grad være afskåret fra internettet. Det vil være det mange har oplevet i går, siger Kåre Løvgren.



Kåre Løvgren er IT-teknisk talsperson hos Ingeniørforeningen Danmark. PR Foto: IDA

Slår Facebook-alarm

Det længe varende blackout hos Facebook skyldtes en teknisk fejl.

'Vores teknikerhold har fundet frem til, at konfigurationsændringer på routerne, der koordinerer netværkstrafikken, forårsagede problemer, der afbrød kommunikation,' skriver Facebook i et blogopslag.

Fejlen er siden blevet udbedret, og det har igen været muligt for de Facebook-afhængige at komme online på deres foretrukne apps.

Det kommer ikke til at påvirke det store for brugernes brug af de sociale medier i første omgang, men der vil være grund til bekymring, hvis det bliver ved.

- Folk vil være mere alarmerede over deres dybe afhængighed af Facebook, hvis det bliver en månedlig begivenhed, at siden er nede i længere tid, siger Kåre Løvgren.

- Det er en klar anbefaling fra min side, at brugerne ser nedbruddet som en mulighed for at se, hvor de har været låst ude, og efterfølgende gør sig selv mindre afhængige af en gigant som Facebook.