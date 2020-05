Efter nedlukning: Hovedstaden pulserer igen  

Der blev rungende tomt i gaderne, da Mette Frederiksen den 11. marts lukkede store dele af Danmark ned.

Gradvist er danskerne siden kommet tilbage i offentligheden, og i dag blev endnu et stort skridt i genåbningen af landet foretaget, da restauranter, caféer og værtshuse fik grønt lys til at åbne dørene for sultne og tørstige gæster igen.

Se også: Se her, hvad der genåbner i dag

Ekstra Bladet sendte en fotograf på gaden, da landet lukkede ned i marts måned, og igen 18. maj, der var første dag i genåbningens anden fase.

Som du kan se i optagelserne ovenfor, er der en verden til forskel, og gaderne er nu atter begyndt at summe af liv i Hovedstaden.

Se de fascinerende optagelser herover.

Se også: Antallet af nye coronasmittede er det laveste i to måneder

Se også: Skoler genåbner med forskudte mødetider og varierende timetal