Efter nedskudte objekter: Taler for første gang

Vi skulle vente længe, før vi kunne få en formel udtalelse fra Joe Biden omkring de uidentificerede objekter, der den seneste tid er blevet skudt ned i det nordamerikanske luftrum.

Men torsdag aften dansk tid taler den amerikanske præsident på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Det skriver CNN.

Her fortæller han, at der ingen indikationer er på, at de flyvende objekter skulle være brugt til spionage eller anden form for overvågning.

Fra 'private enheder'

Derimod siger den amerikanske præsident, at ballonerne sandsynligvis er fra private enheder.

- Den nuværende vurdering er, at disse tre objekter højst sandsynligt var balloner bundet til private virksomheder, rekreations- eller forskningsinstitutioner, der studerer vejret eller udfører anden videnskabelig forskning.

Annonce:

Spekulationerne er kommet i kølvandet på den kinesiske ballon, der 4. februar blev skudt ned. Herefter har USA været meget opmærksomme på, hvad der befinder sig i det amerikanske luftrum.

Vil ikke undskylde

Joe Biden har også planer om at skabe en dialog med den kinesiske præsident, Xi Jinping.

- Jeg forventer at tale med præsident Xi, og jeg håber, vi kan komme til bunds i det her, siger han.

Derudover tilføjer den amerikanske præsident, at han ikke har i sinde at undskylde for at have skudt den kinesiske ballon ned 4. februar.

Biden siger desuden, at han har planer om at indføre tiltag, der gør USA bedre i stand til at opfange ubemandede objekter over amerikansk luftrum.

Dertil skal der også være klarere retningslinjer for, hvordan det skal håndteres, når objekterne opdages. Men hvis de udgør en trussel, er beskeden klar:

- Ethvert objekt, der truer det amerikansk folks sikkerhed, vil blive skudt ned, siger Biden.