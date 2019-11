Efter nej: Nu kommer kødfri Whopper til Danmark

Det var ellers et 'nej' fra Danmark, da Burger King valgte at lancere en Whopper uden kød til det amerikanske og svenske marked.

Men nu har piben altså fået en anden lyd, og Danmark skal være med på moden med burgere uden kød på både McDonald's og Burger King.

Det skriver Burger King Danmark i en pressemeddelelse, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

'Plantebaseret kost er en tendens, der er kommet for at blive, og særligt alternativer til kød er populære blandt danskere. Nu giver Burger King danskerne muligheden for at vælge en rebelsk variant af den ikoniske Whopper. Den længe ventede Rebel Whopper flyver allerede over disken i USA og Sverige, og den 12. november kommer den til Danmark', lyder det i meddelelsen.

Næsten det samme

Ifølge dem selv har de formået at lave en burger med en bøf, der både smager og har tekstur som kød.

'Vi er sikre på, at Rebel Whopper er burgeren, mange danskere har ventet på, og at den falder i god smag hos vores gæster. Den giver det ultimative plantebaserede alternativ, kombineret med den ikoniske Whoppers smag og indhold. Vi glæder os til at lade Rebel Whopper tale for sig selv og se, om danskerne rent faktisk kan smage forskel,' fortæller Daniel Schröder, nordisk marketingchef for Burger King.

Der er dog tale om en anden version af en planteburger end den, der bliver solgt på det amerikanske marked.

Her er der tale om en 'Impossible Whopper', men den kan ikke indføres i Europa, fordi der er blevet brugt genmodificerede ingredienser, der ikke er godkendt i Europa.

Ifølge New York Times har Burger King dog søgt om at dem godkendt.