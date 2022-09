Efter ny gas-trussel: Ekspert vil lukke for russisk gas

Europa skal gøre sig uafhængig af russisk gas ved selv at lukke for den russiske gashane, lyder det fra professor i energiplanlægning

Mandag raslede Rusland igen med den store energisabel. Drop sanktionerne, og få gassen tilbage, lød det fra en talsperson for den russiske regering.

Det sker, efter Rusland i fredags lukkede for gasledningen Nord Stream 1 på 'ubestemt' tid.

Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, har længe været fortaler for, at Danmark og EU skal gøre sig uafhængig af russisk energi. Derfor er han ikke overrasket over den nye gas-trussel.

- Jeg synes, det her bekræfter det fuldstændig, at det har været intentionen at bruge ledningen som politisk pressionsmiddel. Hvis ikke man mener, at nu er det rigtige tidspunkt at sige stop for russisk energi, jamen så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, siger han til Ekstra Bladet.

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Annonce:

'Det tager nogle år'

Rusland leverer normalt omkring 40 procent af gassen i EU. Alligevel mener Brian Vad Mathiesen, at den rigtige beslutning er selv at lukke for gassen.

- Vi skal frygte det værste, uanset om den åbner igen i morgen. Vi vil stadig være i en situation, hvor vi bliver nødt til at gøre os uafhængige af russisk gas, da det er en ustabil forsyning.

Putins geniale olietrick

Ifølge professoren vil vi på længere sigt kunne blive uafhængig af russisk energi, hvis de energibesparelser, vi ser i EU lige nu, fortsætter.

- Det tager nogle år, før vi kommer på et normalt niveau igen, fordi 40 procent erstatter man ikke bare lige sådan. Men vi står i en overraskende god position. Den er kritisk, men vi står i en væsentligt bedre situation nu, end vi gjorde for to måneder siden, fordi vi nu gennemfører energibesparelser.

Brian Vad Mathiesen efterlyser desuden, at Danmark i samarbejde med EU hæver ambitionsniveauet for energibesparelser for hurtigere at blive uafhængig af Putins gashane.

Annonce:

Man har et standpunkt...

Tirsdag morgen lavede Rusland igen en uvending i forhold til den lukkede gasledning Nord Stream 1.

Vitaly Markelov, et højtstående bestyrelsesmedlem i det statsejede energiselskab Gazprom, gik nemlig tilbage til den oprindelige forklaring om, at nedlukningen skyldes en defekt på ledningen.

- Spørg Siemens. De skal først have repareret den, skulle Markelov, ifølge Reuters, have svaret på spørgsmålet om, hvornår gasledningen vil åbne igen.