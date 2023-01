Efter ny regel: Taliban verificeret på Twitter

Normalt er det politikere, kunstnere og influencere som får et lille blå mærke ved siden af deres navn på Twitter, som indikerer, at deres profiler er verificerede.

Men mandag skrev BBC, at Taliban også havde fået verificeringen.

Eller rettere sagt købt den.

Førhen lød reglen nemlig, at verificeringen på Twitter gik til profiler som var 'aktive, bemærkelsesværdige og autentiske profiler med offentlighedens interesse for øje'.

Men da Elon Musk købte det sociale medie i 2022, lavede han reglerne om, så det nu er muligt at købe sig til verificeringen, og det er altså noget, som Taliban har benyttet sig af.

Informere om Talibans gøremål

To af de Taliban-medlemmer, som begge var verificerede så sent som mandag, hedder Hedayatullah Hedayat og Abdul Haq Hammad.

Og de er begge to højtstående medlemmer i Taliban, og ledere indenfor Talibans afdeling for 'adgang til information'.

De to mænd har henholdsvis 187.000 og 170.000 følgere på Twitter, og de bruger begge deres profiler til at informere omkring Talibans administrative gøremål.

Der er dog også mange andre Taliban-medlemmer, der har købt sig til verificeringen.

Taliban er en islamisk fundamentalistisk politisk gruppe, og mange mener, at de har bånd til forskellige terrorbevægelser. Foto: Wakil Kohsar/Ritzau Scanpix

Forsøgt dræbt: Afghansk pornostjerne trodser Taliban

'Har brug for omsætning'

Mange brugere har sidenhen reagere stærkt på, at de forskellige medlemmer af Taliban har kunnet købe verificeringen, skriver The Guardian.

Mange lægger vægt på at Taliban ikke kun er en fundamentalistisk gruppe, men også at de i mange år har krænket menneskerettighederne, og at de eftersigende har bånd til forskellige terrorbevægelser.

'Taliban er begyndt at købe blå mærker på Twitter.

Elon Musk har brug for omsætning, så Twitter har verificeret Taliban-medlemmer', skriver en bruger blandt andet.

Det ser dog ud til at både Hedayatullah Hedayat og Abdul Haq Hammad, og de andre Taliban-medlemmer har fået fjernet deres verificering igen tirsdag, skriver The Guardian.

