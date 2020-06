Efter nye grænseåbninger: - Løbet er kørt

Fra den 27. juni lemper Danmark rejsevejledningerne for EU-lande, lande i Schengen-samarbejdet og Storbritannien.

Det oplyser Udenrigsministeriet torsdag.

Landene skal dog leve op til en række kriterier, før danskere kan rejse dertil uden at blive anbefalet at gå i karantæne efterfølgende. For at være 'åbent' skal et land eksempelvis have under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge.

Og selvom det egentlig er en glædelig nyhed i rejse – og lufthavnsbranchen, så kommer den yderligere genåbning alt for sent.

Sådan lyder det fra direktøren hos Aarhus Lufthavn:

- Min bekymring er, at løbet er kørt. Det nytter ikke noget, at man for 14 dage siden siger, at danskerne først kan rejse til de øvrige europæiske lande fra den 31. august, og i øvrigt opfordrer danskerne til at holde ferie i Danmark – og at de så bagefter trækker i land.

- Nu siger de, at danskerne godt kan planlægge ferie i udlandet. Men jeg tror, at rigtig mange danskere allerede har booket ferie i Danmark, siger Peer H. Kristensen, direktør hos Aarhus Lufthavn, til TV2 Østjylland.

Han frygter, at det kan afholde danskerne fra at flyve til udlandet og holde ferie.

Den 29. maj blev rejsevejledningerne til Norge, Tyskland og Island ændret, således at danskerne ikke længere blev frarådet at rejse dertil.

Samtidig lød meldingen, at Udenrigsministeriet fortsat ville fraråde rejser til de øvrige europæiske lande frem til den 31. august.

Det er nu taget af bordet og fly – og charterselskaberne skal til at regne på, om det kan betale sig at sætte fly ind til de genåbnede destinationer:

- Det er fly – og charterselskaberne, der afgør, om de vil prøve at redde noget af det tabte, eller om det er for stor en risiko at løbe. Vi er åbne og klar til at håndtere fly, men selskaberne skal også tro på, at sæderne bliver solgt. Og hvis størstedelen allerede har købt ferie i Danmark, så er der jo færre, der hopper på et fly væk, siger Peer H. Kristensen.

I mandags meldte lufthavnen ud, at de så sig nødsaget til at sadle om, droppe lønkompensationsordningen og nedlægge op mod 23 fuldtidsstillinger.

Lufthavnsdirektøren forventer ikke, at den yderligere åbning af rejsedestinationer kommer til at have betydning for lufthavnens varslede fyringer:

- Så skulle man have kommet med en helt anden åbning for 14 dage siden. Vores fyringer er en direkte konsekvens af, at man valgte at fastholde lukningen af grænserne den 29. maj. Vi kan ikke få en garanti for, at folk er klar til at flyve og ikke holder deres ferie i Danmark, siger Peer H. Kristensen.

Normalt er Aarhus Lufthavn bemandet til at kunne håndtere 550.000 passagerer. Peer H. Kristensen estimerer, at der i år vil komme 250.000 passagerer igennem lufthavnen, og derfor ser lufthavnen sig nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Dog er der også positive nyheder at hente i luftlagene ved Aarhus Lufthavn. Som en konsekvens af genåbningen for rejser til Norge, Tyskland og Island den 29. maj, øger lufthavnen fra den 29. juni frekvensen for afgange til København til to daglige afgange.

Samtidig åbner de for en direkte rute til Oslo i Norge.

- Det er jo absolut en positiv konsekvens. Men derudover tror jeg, at transporten kommer til at samle sig fra Københavns Lufthavn, og så bliver vores opgave at transportere folk til København, siger Peer H. Kristensen.

Han ser gerne, at der bliver sat gang i flyafgange til populære feriedestinationer syd på:

- Det kunne for eksempel være afgange til Malaga. Men det kræver, at flyselskabet har flyet og personalet til det. I sidste ende er det op til dem, siger Peer H. Kristensen.