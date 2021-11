Efter omikron: Dette gør vaccineproducenterne nu

Mens den nye coronavirusvariant omikron spreder sig verden over, tester og undersøger vaccineproducenterne nye muligheder.

Det skriver flere internationale medier herunder norske VG og tyske Bild.

For hvor godt rustet er de nuværende vacciner mod den nye variant? Det er vaccineproducenterne i gang med at undersøge.

Pfizer afventer svar fra laboratorieprøver, som de forventer at få senest om to uger. Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

BioNTech-Pfizer: Venter på laboratoriesvar

BioNTech-Pfizer siger, at de afventer yderligere data fra laboratorieprøver, som de vil få senest om to uger.

Ifølge VG siger en BioNTech-talsmand til Bild:

- Vi forstår eksperternes bekymringer og igangsatte straks undersøgelser af varianten, lyder det.

Ifølge talsmanden vil det give svar på, om omikron er en variant, der vil kræve, at vaccinerne tilpasses.

Skulle det være tilfældet, vil vaccineproducenten kunne tilpasse vaccinen og levere de første doser indenfor 100 dage, ifølge Bild.

Moderna arbejder på en 'opfrisknings-vaccine'. Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

Moderna: Tester alternativer

Ifølge Insider arbejder Moderna på at lave en 'opfrisknings-vaccine', som er skræddersyet til den nye variant.

I en pressemeddelelse fredag fortalte medicinalselskabet, at de var i gang med at teste forskellige muligheder, hvis det viser sig, at vaccinerne viser sig at være ineffektive mod varianten.

- Mutationerne i omikron-varianten er bekymrende, og vi har i flere dage har vi arbejdet hårdt for at eksekvere vores strategi og håndtere varianten, sagde Stéphane Bancel, der er administrerende direktør i Moderna.

Vækker bekymring internationalt

Den nye variant har siden den blev opdaget første gang i Sydafrika 14. november skabt meget røre omkring sig.

Flere lande - herunder Danmark - har skærpede rejserestriktionerne for en række lande i det sydlige Afrika. Senest har Danmark indskærpet rejserestriktionerne for yderligere tre afrikanske lande.

I en pressebriefing pegede Verdenssundhedsorganisationen WHO på, at der er en 'meget høj risiko for en potentiel yderligere spredning', og at det kan medføre 'alvorlige konsekvenser i nogle områder'.

På nuværende tidspunkt er der ikke et komplet billede af sygdomsforløbet med omikron, men den sydafrikanske læge, der først opdagede varianten, fortæller blandt andet til det britiske medie The Telegraph, at symptomerne var 'usædvanlige, men milde', og at flere personer kom ind med symptomer som ekstrem træthed og høj puls, uden at de havde mistet lugte- eller smagssansen.

Det kan du læse mere om her.