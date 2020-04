Efter opråb fra sundhedspersonale: Flere kan nu blive testet for corona

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen gør det nemmere for personer med milde symptomer på coronavirus at blive testet.

Helt konkret betyder ændringerne, at det er blevet lettere for praktiserende læger at henvise medarbejdere i sundhedssektoren samt personer med milde symptomer til direkte test.

Det betyder, at medarbejderne hurtigere kan få afklaret, om de udgør en smitterisiko, eller om de er i stand til at komme tilbage på arbejde på eksempelvis hospitaler og plejehjem.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

- Den nye retningslinje gør det også meget lettere at få en test, hvis man er personale i sundheds- og ældresektoren eller personale, der arbejder med socialt udsatte, udtaler centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Har været et ønske længe

Ændringerne har været et ønske 'længe', står der i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at flere ansatte i sundhedssektoren, heriblandt to sygeplejersker og en overlæge på Rigshospitalet, er blevet sendt på arbejde, selvom de har været i kontakt med coronasmittede.

Det er den praktiserende læge, der foretager vurderingen, om nogen skal testes. Og patienter med både lette og mere alvorlige symptomer på coronavirus skal fortsat ringe til egen læge og ikke møde op i venteværelset.