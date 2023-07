Efter otte år: Nu får Tom sine penge

På trods af en klokkeklar afgørelse i Vestre Landsret og et forlig i Højesteret har Tom Tønnies nu ventet otte år på erstatning fra Alm. Brand for en ulykke, der fandt sted i 2010. Alm. Brand nægter at forholde sig til sagen

Ekstra Bladet-effekten : Et juridisk tovtrækkeri har fået en ende for 72-årige Tom Tønnies efter at Ekstra Bladet gik ind i sagen. Om 14 dage tikker et millionbeløb ind på hans konto

I et sidste desperat forsøg på at få forsikringsgiganten Alm. Brand til at rette ind, henvendte tidligere advokat Tom Tønnies sig til Ekstra Bladet.

Og det har tilsyneladende sat skub i processen.

I otte år har Tom Tønnies kæmpet et brag af en juridisk kamp mod Alm. Brand.

Selvom den 72-årige advokat havde en klokkeklar afgørelse i Vestre Landsret, et forlig i Højesteret og to gange medhold i Retslægerådet, havde han endnu ikke havde fået udbetalt én eneste krone for en ulykke, der fandt sted i 2010.

Men nu har han indgået et forlig med Alm. Brand.

Håndslag

Tom Tønnies var i første omgang - før Ekstra Bladet beskrev sagen - blevet tilbudt 700.000 kr., men efter at Ekstra Bladet rettede henvendelse, tilbød Alm. Brand ham nu et højere forlig, som Tom Tønnies afviste på stedet.

Og efter en smule tovtrækkeri landede de to parter et tredje forlig i millionklassen.

- Jeg er tilfreds, men jeg havde ikke gået med til det, hvis jeg ikke har fundet tilbuddet acceptabelt. Og så er der et tidsperspektiv, fordi de i så fald bare vil trække det i langdrag igen. Der er ikke en kæft, der kan forhindre dem i det.

Tom Tønnies gjorde oprindelig krav på 1,6 mio. kr. i erstatning med tillæg af renter, og selvom beløbet ikke kommer derop, han har stadig givet håndslag på et fint millionbeløb.

- Med min alder og mit helbred besluttede jeg mig for, at jeg kunne leve med forliget. Men så skal de fandme også ind på kontoen, og de skal være skattefri. Vi har skrevet under, så de skulle gerne gå ind på næste fredag, siger Tom Tønnies, da Ekstra Bladet fangede ham torsdag formiddag.

Tom Tønnies gik til Ekstra Bladet, da Alm. Brand havde tilbudt ham et forlig på 700.000 kr. Nu har parterne givet håndslag på et forlig i millionklassen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Pinligt

Inden Tom Tønnies kontaktede Ekstra Bladet, havde han været juridisk boksebold i otte år.

- Jeg er helt sikker på, at det har haft stor betydning, at I har været på banen. Det er pinligt, at det er sådan, men det hjælper åbenbart.

Selvom Tom Tønnies' årelange kamp nu ser ud til at få et endeligt punktum, er han fortsat stærkt kritisk over for det system, som forsikringsselskaber bevæger sig i.

Ifølge Tom Tønnies blokerer de nemlig systemet, når forsikringsgiganterne trækker sagerne i langdrag.

- Jo mere de klager, jo mere de vil have forelagt - uanset om der er grund til de eller ej - des længere ekspeditionstid bliver der på alt. Det gælder retten, AES, Ankestyrelsen og Retslægerådet.

- Det vil være til deres fordel, jo længere tid der går, fordi der altid vil være nogle, der bliver nødt til at stikke piben ind og tage et eller andet kummerligt forlig, siger han.

Tim Tønnies vågnede ofte om natten, da sagen lå som en mørk skygge over ham. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Alm. Brands svar

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Alm. Brand om, hvorfor de pludselig forhøjer Tom Tønnies' forligstilbud, men ifølge forsikringsgiganten kan de ikke kommentere forliget.

'Forliget er omfattet af en fortrolighedsklausul, og vi kan derfor ikke kommentere forliget', skriver presseafdelingen.

Interviewet med Tom Tønnies blev foretaget torsdag formiddag, før der lå en fortrolighedsklausul. Ekstra Bladet har alligevel undladt at beskrive det præcise beløb.

Tidligere udtalte Lis Katz Krefeldt, direktør for skadeservice, person & ansvar i Alm. Brand, sig i forbindelse med Tom Tønnies' sag.

'Generelt mener vi, at det er meget beklageligt med så lang en behandlingstid uden en endelig afklaring. Det bør som udgangspunkt ikke tage så længe, og det er da også meget ualmindeligt, at afgørelser er så lang tid undervejs.'