Efter påstande om langdistance missiler: - Det vil være helt nyt

En serie kraftige eksplosioner blev tirsdag hørt fra den russiske Saki-luftbase, der ligger på Krims vestkyst.

Ukraine har udtalt, at de ikke påtager sig ansvaret for eksplosionerne, men alligevel har der været flere påstande om samme.

Dagbladet har talt med en ekspert, der ser det som helt nyt, hvis Ukraine er blevet i besiddelse af langdistance missiler.

Frasiger sig ansvaret

Krimhalvøen blev annekteret af Rusland i 2014, og lokale indbyggere fortæller, at de tirsdag omkring 15.20 lokal tid hørte mindst 12 eksplosioner. Øjenvidner beskriver den sidste eksplosion, der kom omkring en halv time efter de første, som den kraftigste.

Chefen for Krims sundhedsstyrelse udtalte i går, at fem mennesker er såret. Blandt dem er et barn.



Tirsdag aften var en af rådgiverne til Volodymyr Zelenskyj ude og sige, at Ukraine ikke påtager sig ansvaret for eksplosionerne.

Skulle det også have været Ukraine, som havde sendt missilerne af sted mod Krim, ville det betyde, at Ukraine var kommet i besiddelse af missiler med en rækkevidde på 300 kilometer.

Røgskyer stiger op fra den russiske luftbase Saki nær byen Novofedorivka på Krim-halvøen. Foto: Stringer/Reuters

Spekulationer

Efter gårsdagens eksplosioner på Krimhalvøen har der været mange påstande om, hvorvidt det alligevel kunne være angreb fra ukrainsk side.

Såfremt det er sandheden, vil det ifølge leder for Ukraine-programmet i det norske forsvar, Tom Røseth, være helt nyt.

- Det vil i så fald betyde, at Ukraine kan nå mål langt ind på russisk territorium, siger Røseth til Dagbladet.

- Jeg ser det som vanskeligt, men hvis det er rigtigt, vil det være noget helt nyt. Ukraine har nu missiler med rækkevidde på 100 kilometer, fortsætter han.

Ukraines regering har også tidligere bedt USA om mobile raketkastere, der kan sende raketter med en rækkevidde på op til 300 kilometer.

Blandt andet har Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, sagt, at raketkastere af typen M270 MLRS 'virkelig er den type våben, vi har meget brug for'.

Undersøges nærmere

Ruslands forsvarsministerium meddelte tirsdag, at det var bomber, der var blevet lastes på et russiske krigsfly, som eksploderede.

Årsagen til eksplosionen skal nu undersøges, men ministeriet understregede tirsdag, at der indtil videre ikke var noget, der tydede på, at basen var blevet angrebet.

En kilde i forsvarsministeriet siger til russisk nyhedsbureau Tass, at en overtrædelse af reglerne om brug af åben ild på basen betød, at der gik ild i noget af den tunge ammunition, flyene er lastet med.