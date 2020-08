Efter plejehjemsafsløringer: Nu skal hele ældreområdet kulegraves

Dette er en redigeret udgave af en tidligere udsendt tophistorie. I den tidligere version fremgik det, at det var flertal uden om borgmesteren, hvilket ikke er tilfældet.

Der skal laves en ekstern undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune. Det har et flertal her til aften vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde.

- Det var forventet. Vi var et flertal på forhånd. Og jeg er glad for, det lykkes. Nu kan vi forhåbentlig skabe bedre forhold for de ældre på vores plejehjem, siger 1. viceborgmester Christian Brøns, Venstre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Før mødet havde der samlet sig et flertal uden om borgmester Torben Hansen. Men her til aften valgte borgmesterens parti, Socialdemokratiet, altså at gå med på forslaget om en ekstern undersøgelse af hele ældreområdet.

Udover undersøgelsen var der også enighed om, at der skal laves et såkaldt pårørenderåd. Og så skal der laves et særligt talentprogram for de ansatte i Randers Kommunes ældrepleje.

Med undtagelse Socialdemokratiet har et flertal også besluttet at støtte op om en tilbagetrækning af en politianmeldelse mod TV2.