Efter puttemiddags-afsløring: Nu aflyser eleverne kontroversiel middag

Eleverne på Rungsted Gymnasium har valgt at aflyse en årlig middag, da det har vist sig, at såkaldte putte-middage er gået over gevind

Det emmer af ro og idyl omkring det nordsjællandske gymnasium Rungsted Gymnasium. Men det er ikke længe siden, at skolen befandt sig i noget af et medie-uvejr. Et stormvejr der nu får eleverne til at aflyse en årelange traditions-fyldt middag.

B.T. kunne afsløre grænseoverskridende detaljer fra de såkaldte 'puttemiddage', som var arrangeret af skolens elever.

'Puttemiddage' er middage, hvor skolens drenge udpeger et antal unge 1.g piger til at gå til audition. Går de videre fra denne audition, får de æren af at servere til en drengemiddag for 3.g-drengene. Alt dette foregår uden for skoletiden.

Tidligere elev på Rungsted Gymnasium 17-årige Anja Leighton, fortalte til B.T., hvordan pigerne til audition's skulle dyste om, hvor langt de kunne få en agurk ned i halsen, slikke flødeskum af en drengs nøgne overkrop og hive en limebåd ud af munden på ham. Selv skulle Anja Leighton tungekysse med sin veninde foran 50 jublende drenge fra 3.g.

- Det er lidt sløret i dag, men jeg kan bare huske, hvordan jeg havde det i situationen. Jeg tænkte: 'Det her er så forkert, og jeg har det så dårligt over det, men hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg ikke med. Så dør mit sociale liv. Jeg er nødt til at gøre det. Og drengene står der og siger: 'Du tør ikke' ... 'Kom nu' ... 'Du har ikke fortjent at være med her så'. Det er et kæmpe gruppepres. Det er sexchikane. Vi var 15-16 år, og flere af de der drenge var 18-21 år, fortalte nu 17-årige Anja til B.T.

Det var blandt andet Anjas beskrivelser, der var med til at rette opmærksomhed mod de kontroversielle middage, som altså nu er aflyst af arrangørerne.

Rungsted Gymnasium har rummer 850 elever og ligger i Nordsjælland. Foto: Mogens Flindt

Den slags vil vi ikke have her

Rektor for Rungsted Gymnasium, Ruth Kirkegaard, håndterer situationen med stor alvor.

- Jeg tager som leder afstand fra alle ritualer, der er eksluderende. Derfor vil vi også indføre sanktioner over for vores elever, hvis lignende hændelser skulle ske igen. Det håber og tror jeg ikke, at der gør.

- På Rungsted Gymnasium går vi op i fællesskab, og derfor ligger det mig også tungt på sinde at få ændret kulturen omkring det her, siger Ruth Kirkegaard.

Ruth Kirkegaard har både været i kontakt med elever, lærere og forældre i forbindelse med sagen.

- Jeg er glad for, at mine elever viser sig voksne nok til at tage ansvar for deres handlinger og har aflyst den omtalte begivenhed på eget intiativ. Det, synes jeg, viser, at de stepper op. Den handling skal de anerkendelse for, afslutter rektoren.