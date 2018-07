Efter rekordår for hugormebid: Norge er næsten tør for modgift

Det er om at kigge godt efter, når man er ude at vandre i den norske natur.

Her har man nemlig aldrig oplevet så mange hugormebid, som man gør i år.

Det skriver NRK.no.

Usædvanligt mange henvendelser

- Vi oplever, at der er rigtig mange, som er blevet bidt af hugorme i år i forhold til tidligere år. Det er nok på grund af varmen, der gør, at vi er mere uden for i det gode vejr, fortæller professor Dag Jacobsen, som er afdelingsleder for akutmedicinsk afdeling ved Oslo Universitetssygehus.

Den norske afdeling af Giftlinjen, Giftinformasjonen, melder også om en stigning i antallet af henvendelser fra folk, som er kommet i karambolage med den eneste giftige slange i den norske natur.

- Siden maj har vi fået 264 henvendelser fra mennesker, der er blevet bidt af en hugorm, fortæller Anita von Krogh, der er seniorrådgiver hos Giftinformasjonen.

Snart tør for modgift

I Skandinavien bruger man et specielt antistof for at neutralisere hugormegiften, der cirkulerer i blodet.

Modgiften gives til omkring halvdelen af de patienter, som indlægges på sygehuset efter at have været i kontakt med hugormen. Men denne sommer er antistoffet, som kaldes ViperaTAb, blevet en mangelvare på grund af den høje efterspørgsel.

- På grund af stigningen i bid, har vi været nødt til at tage et 'reserve-antistof' ind på det nationale lager for modgifter ved akutmedicinsk afdeling i Ullevål.

- Det, vi har tilbage af den originale modgiften, vil vi hellere bruge på udsatte grupper, som børn og dem med hesteallergi, fortæller Dag Jacobsen til NRK.

Ikke et problem

Hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital har man ikke fået flere henvendelser end normalt.

- Det er mere end sidste år, fordi vi havde en dårlig sommer, men når jeg kigger flere år tilbage for samme periode, så ligger det på samme niveau, oplyser overlæge for Giftlinjen Ellen Pedersen.

Heller ikke i forhold til mængden af modgift, er der noget, der tyder på, at hugormene bider flere herhjemme.

- Der er ikke noget tegn på, at vi mangler modgift i Danmark. Vi har en vis beholdning af modgift på vores lager. Der er farmaceuter, der holder øje med beholdningen, og så snart der er et problem, så handler vi på det.

