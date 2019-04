Efter rekordweekend: Her bliver vejret værst

Vi kan nå helt op på 20 grader over weekenden - men vejret vender mandag

Over weekenden får vi en smagsprøve, på den danske sommer. Faktisk skulle denne søndag blive årets hidtil varmeste dag med temperaturer på helt op til 20 grader.

Men bedst som vi har vænnet til os til solskin og lagt vinterjakkerne på hylden, bliver det revet væk fra os igen. Ifølge DMI vender vejret nemlig allerede mandag morgen.

- Det bliver koldere natten til mandag. Over weekenden har vi haft lun luft indover landet, men en tør koldfront sætter en stopper for det. Vi kommer til at vågne mandag til omkring seks-syv grader, hvorefter det ikke bliver end ti grader i løbet af dagen, siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog.

Vild weekend: Her kan vi få 20 grader

Nattefrost

Bedst som man næsten kunne føle de varme sommernætter, kommer også nattefrosten tilbage i prognosen for næste uges vejr.

- Natten til tirsdag vil måske byde til nattefrost, og sådan vil det fortsætte til i hvert fald torsdag, siger Bolette Brødsgaard.

Ifølge DMI vil varmen dog holde bedst ved landets kyster.

- Jeg vil tro, at det bliver koldest i det indre af landet. Havet har en varme på 4-5 grader nu, hvilket betyder, at kystregionerne bedre kan holde varmen om natten. Med dagtemperaturerne bliver det måske en anelse køligere ude ved vandet, siger meteorologen til Ekstra Bladet.