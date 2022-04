Efter salmonella-chok: Forbudte Kinder-æg stadig på hylderne

Fødevarestyrelsen har trukket ti slags Kinder-produkter tilbage over to omgange i sidste uge grundet en risiko for salmonella.

Langt det meste chokolade er væk fra hylderne i supermarkederne, men nogle steder er det stadig muligt at købe de små chokoladeæg med lidt flere overraskelser i end blot legetøj.

En af dem, der har fundet tilbagetrukket Kinder-chokolade, er Søren Gissel fra Allerød. Han var i Netto i Allerød søndag, hvor han gjorde personalet opmærksomme på, at der var chokolade på hylderne, som ikke skulle være der.

- Jeg viste Fødevarestyrelsens hjemmeside på min telefon, og svaret fra de ansatte var, at distrikslederen nok skulle tage sig af det mandag, fortæller han til Ekstra bladet.

- Jeg synes, det er dårlig stil ikke at handle på det med det samme, lyder det undrende fra Søren Gissel.

Der viste sig, at der ikke var noget at komme efter søndag. Dog var han i samme forretning mandag morgen, hvor han fandt ét Kinder-chokoladeæg, der ikke skulle der.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan tjekker du, om dine Kinder-æg er tilbagekaldt. Foto: Ekstra Bladet

Flere fund i Netto

For at efterprøve Søren Gissels fund, har Ekstra Bladet mandag besøgt adskillelige supermarkeder og forretninger i København.

De fleste steder var den tilbagetrukne Kinder-chokolade væk fra hylderne, men i to Netto-forretninger fandt Ekstra Bladet Kinder Surprise på hylderne med koder og datoer, der svarer til dem, som er trukket tilbage på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hos Salling Group, som Netto hører under, er de blevet forelagt fundene.

- Fødevaresikkerhed er alfa og omega, når det kommer til at drive butikker, og derfor er det selvfølgelig på ingen måder godt nok, at enkelte Kinder-produkter stadig har været fremme efter tilbagekaldelsen.

- Vi har netop rakt ud til samtlige Netto-butikker i Danmark, der lige nu gennemgår hylderne en ekstra gang, siger Emmelie Christensen, kommunikationsmedarbejder i Salling Group.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Netto på Vesterbrogade fandt Ekstra Bladet disse Kinder-æg, som Fødevarestyrelsen har trukket tilbage. Foto: Anthon Unger

'Inden for få timer'

Hos Fødevarestyrelsen fortæller beredskabskabschefen, at der under normale omstændigheder kun går et par timer, fra de har sendt en meddelelse ud til, at varerne bliver fjernet fra hylderne.

Det er dog ikke styrelsen, men forretningerne, der har ansvaret for at fjerne varerne.

- Vi forventer, at produkterne allerede er væk nu, fordi vi i Danmark har gode fødevarevirksomheder og -systemer til at gøre det, forklarer beredskabschef Nikolas Hove til Ekstra Bladet.

- Jeg er derfor glad for, at forbrugerne er opmærksomme på det, da det her ikke er for sjov, siger han videre.

Usædvanligt mange henvendelser

Over hele Europa har omkring 130 personer fået konstateret salmonellaforgiftning som følge af Kinder-chokolade produceret hos Ferrero i Belgien. Derfor har fabrikken valgt at lukke ned.

Ingen i Danmark er blevet syge med denne specifikke type salmonella, men sundhedsmyndighederne er ved at undersøge nogle tilfælde, som kan have bakterien fra netop den tilbagetrukne Kinder-chokolade.

Men det er en sag, der vækker opsigt, og Fødevarestyrelsen har også fået en del henvendelser fra bekymrede borgere.