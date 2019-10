Efter shitstorm: Vinbonde vil lære tre nye grise at drikke cola

Den bornholmske vinbonde Jesper Paulsen, der ejer vingården Lille Gadegård ved Pedersker, er havnet i modvind efter soen Øffe er død i en alder af otte år.

Grisen fik hver dag 0,75 liter cola i forbindelse med rundvisninger, som Jesper Paulsen foretog for besøgende på gården.

I sidste uge gættede Jesper Paulsen overfor Bornholms Tidende på, at den 500 kilo tunge so måske var død af fedt om hjertet på grund af for lidt motion. Men ved nærmere eftertanke tror han snarere, at Øffe er død af alderdom, siger han til Ekstra Bladet.

- Hun var otte år gammel, og hun havde 25 kvadratmeter, hun kunne gå og boltre sig på. Hun boede sammen med 25 høns, og spiste ti æg om dagen. Hun havde et godt liv, vurderer Jesper Paulsen, og fortæller, at han har tre andre grise, der er endnu større end Øffe. Nu, hvor Øffe er død, vil han træne de andre op til at komme frem til hegnet, når Jesper Paulsen kommer med cola.

Jeg bliver bare et dumt svin

Ifølge vinbonden var det nemlig en praktisk foranstaltning, da Øffe lærte at adlyde ordren 'Øffe, cola'.

- En gris adlyder kun, hvis den bliver belønnet, siger Jesper Paulsen, der nu mangler en gris, der kan komme, når han kalder under en rundvisning. Derfor skal de tre andre grise nu trænes til det.

Han har fulgt lidt med i, hvordan historien om Øffes død er blevet modtaget på de sociale medier, og synes kun, folk vælger at fokusere på én side af historien.

- Så jeg bliver bare et dumt svin, fordi jeg giver grisen cola. De glemmer bare at finde ud af, hvorfor jeg giver hende cola, siger Jesper Paulsen, og fortsætter:

- På Facebook sidder der en masse mennesker i alle aldre og griner af den her historie, og skriver, hvad de vil, uden konsekvenser. Hvis de nu havde besøgt mig og sagt, 'det her er dyremishandling', så havde vi jo taget snakken. Men jeg kan jo ikke forklare mig til alle dem, der har svinet mig på Facebook.

Ikke naturligt

Bengt Holst, der er formand for Dyreetisk Råd og videnskabelig direktør i Københavns Zoo, kalder det over for Ekstra Bladet 'forkasteligt', at give sine grise cola, for 'en gris er et gris, og et menneske er et menneske'.

- Og nu vil han så træne tre nye grise op til det. Alene det, at man skal træne dem til at gøre det, viser jo også, at det ikke er noget, de gør helt naturligt, men er noget, de skal trænes til, siger Bengt Holst, og fortsætter.

- Så jeg synes, det er at bruge dyrene som maskiner og som showbusiness, uden at man tilgodeser deres behov, som man bør ifølge Dyreværnsloven. Man skal behandle dyr ordentligt, og som de dyr, de nu engang er, og så synes jeg ikke, den er meget længere.