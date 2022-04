Efter skandale: Bliver ansat igen

Hvor mange ansøgere skal der til for at erstatte en skandaleramt rektor på landets næststørste universitet?

Tilsyneladende ikke en eneste.

Torsdag offentliggjorde Aarhus Universitet, hvem der overtage rollen som den nye rektor for 38.000 studerende og 13.000 ansatte efter den skandaleramte Brian Bech Nielsen.

Ansættelsesudvalget havde haft 'et stærkt felt af ansøgere' til at overtage efter ni år med den forgangne, skriver Århus Stiftstidende.

Og jobbet som den nye rektor de næste fem år blev - Brian Bech Nielsen igen.

Brød loven i forsknings-skandale

For kun et år siden tilbød rektoren selv at forlade posten, da han blev afsløret i at forsøge at tilbageholde dokumenter ulovligt.

Universitetet havde udgivet en rapport om oksekøds klimaaftryk og præsenteret den som uvildig forskning, men både Landbrug & Fødevarer og slagterigiganten Danish Crown stod bag finansieringen.

Efterfølgende ville Aarhus Universitet ikke udlevere dokumenter til aktindsigt til Dagbladet Information, da de ville gå universitetet efter i sømmene.

Det kostede den ansvarlige institutleder og chefjurist jobbet, men rektoren afviste at have kendt til den ulovlige beslutning om at tilbageholde dokumenter.

Efterfølgende viste det sig dog, at han havde været indblandet i ulovlighederne.

- Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den, indrømmede rektoren dengang til Information.