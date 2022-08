Efter skandale: - Ingen lamper blinkede

Ved du noget, eller har du selv haft et kritisabelt behandlingsforløb? Så kontakt journalisterne på MR@eb.dk eller cjd@eb.dk.

Ingen kunne have set det komme.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen, ovenpå en dyster rapport om regionernes amputation af ben, der kom tirsdag.

Den dokumenterede, at Region Sjælland amputerer klart flest ben sammenlignet med de andre regioner og endda dobbelt så mange som i Region Midtjylland. Samtidig, som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, slog den fast, at antallet af forebyggende behandling over de senere år er halveret.

Ingen grund

Men ingen i regionen fandt anledning til at råbe op, lyder det fra Heino Knudsen.

- Man har ikke tidligere lavet en årlig opgørelse af amputationer, og derfor har der ikke været den løbende opfølgning nationalt på, hvordan det ser ud i de forskellige regioner.

- Hvis vi havde haft en stor gruppe, der stod på venteliste, så havde det været et sted at have opmærksomheden. Men det har der ikke været. Derfor har der ikke været det der røde flag, der ville have gjort, at man i vores administrative ledelse og på det her fagområde skulle have sagt, at der er et eller andet her, siger Heino Knudsen.

Heino Knudsen er formand for regionsrådet i Region Sjælland for Socialdemokratiet. Foto: PR

Som det fremgår af rapporten, og det vi tidligere har skrevet på Ekstra Bladet, kan man se, at fra 2005-2021 ligger antallet af benamputationer på det højeste niveau i 2018 og 2019, og det falder jo sammen med, at mængden af de forebyggende behandlinger bliver mere end halveret fra 2015 til i dag. Det er vel netop denne her store fede lampe, der blinker om, at der er et eller andet galt her?

- Men når der kommer borgere ind i sundhedsvæsenet, der skal have behandling, og de får behandling, og det har de jo gjort på det forebyggende karkirurgiske område, så har der ikke været nogle lamper, der har sagt, at der står en masse patienter, som ikke får den behandling de skal have, og derfor er det nødt til at blive amputeret, siger Heino Knudsen.

Vi har behandlet

Så dem der bor i Region Sjælland skal ikke blive overraskede over, hvis det i morgen kommer frem, at behandlinger i forhold til for eksempel brystkræft var blevet halveret over nogle få år?

- Det, har jeg ikke nogen forventning om, kommer.

Men du siger, at I ikke kunne lægge mærke til, at antallet af de karkirurgiske behandlinger blev halveret på få år, samtidig med, at I havde et meget højt antal amputationer?

- Jeg siger, at vi har jo behandlet alle dem, der kom ind til forebyggende behandling, siger Heino Knudsen.

Ny plan

Regionen fremlagde samtidig med offentliggørelsen af rapporten en plan for at nedbringe antallet af amputationer. Heino Knudsen vil ikke svare klart på, om han har tillid til fagfolkene længere nede i systemet, der ikke slog alarm trods det voldsomme fald i de forebyggende behandlinger.

- Vi tager denne her sag meget, meget alvorligt, og det er derfor, at vi har vedtaget de her handlinger, siger han.

Men du har tillid til dem?

- Vi har været igennem det her område, og vi kan ikke se nogen steder, at der er nogen, som har forsømt at behandle vores borgere, og det har vi lagt til grund for vores beslutning, siger socialdemokraten.

Hvor mange personer regionen forventer kunne have undgået at få amputeret sit ben, hvis den forebyggende behandling havde været bedre, kunne han heller ikke svare på. I Region Midtjylland, der har vist sig at klaret sig markant bedre end Sjælland, har man vurderet, at man i en årrække lavede 47 amputationer om året, der kunne være undgået.

Det tal er formentlig mindst lige så højt på Sjælland, vurderer Søren Paaske Johnsen, overlæge ved Aalborg Universitetshospital samt professor og leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet.

'Der er jo en væsentlig forskel i regionernes størrelse, men det potentielle problem omkring for mange eller for tidlige amputationer må relativt set anses som mindst lige så stort i Region Sjælland,' lyder det.

Dermed forestår formentlig også her et stort arbejde med at få klarlagt, hvem der kan have ret til erstatning. Region Sjælland har dog ikke tænkt sig at gennemgå alle sager, som man ellers er i gang med i Midtjylland.

Personer med diabetes er ekstra udsat, når det kommer til dårligt blodomløb i benene.

