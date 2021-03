Efter skandale: Jagter nyt selskab til 200.000 test

Efter SOS International blev fyret til at lave hurtigtest, har Region Midtjylland nu sat gang i en ny proces for at finde en virksomhed, der kan levere de 200.000 daglige test.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

SOS International fyret som testleverandør

'Opgaven med at hurtigteste op til 200.000 borgere over 12 år for COVID-19 om dagen i landets fem regioner fra 1. maj 2021 er netop sendt i udbud,' lyder det i en pressemeddelelse:

'Udbuddet kommer, fordi regionerne efter meget kort tid opsagde kontrakterne med SOS International A/S om hurtigtest af borgerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.'

Fyret leverandør sparker nedad

Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland, siger:

- I det nye udbud indgår naturligvis alle de erfaringer, vi har gjort os. Blandt andet går vi denne gang endnu længere for at sikre os, at de virksomheder, der kommer i betragtning til at løse opgaven også faktisk er i stand til at løse den, siger