Efter skandale: Region serverede benamputeret kagemand

En benamputeret kagemand.

Det var, hvad en række medarbejderne i Region Sjælland kunne sætte tænderne i i september.

Det får onsdag koncerndirektionen i Region Sjælland til at komme med skarp kritik, efter de om eftermiddagen blev gjort opmærksom på hændelsen, der skete i regionens tværgående center Sundhedsstrategisk Planlægning.

'Koncerndirektionen tager på det kraftigste afstand fra hændelsen,' lyder det i en pressemeddelse onsdag aften.

'Den lokale ledelse har efterfølgende undskyldt og beklaget, at der har været udvist dårlig dømmekraft.'

'Kan svække tilliden'

Koncerndirektionen påpeger videre, at det 'på ingen måde er i overensstemmelse med regionens værdier om at agere professionelt, samt at man som borger og patient skal kunne have tillid til regionen.'

'Når vi udviser så dårlig dømmekraft, kan det svække borgernes og vores samarbejdspartneres tillid til os og til det store arbejde, som alle i organisationen gør for at hjælpe regionens borgere.'

Flest benamputationer

Den benamputerede kagemand blev serveret i forbindelse med 'en anerkendelse af medarbejdernes arbejde med en handlingsplan omkring karkirurgi og benamputationer,' oplyser direktionen.

Handlingsplanen er kommet i kølvandet på de meget omtalte amputationssager.

I juni kunne Ekstra Bladet afsløre, at Region Sjælland faktisk er den region, der har flest amputationer pr. 100.000 indbyggere. Martin Luffe mener ikke, Region Sjælland gjorde nok for at undgå amputation af hans ben. Også Mikael Dahl var utilfreds med den behandling, han fik i regionen.

Siden har regionen altså kigget nærmere på dets arbejde med karkirurgien - og spist kagemand.