Efter skandale: Skralde-direktør fyret

Direktøren for Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, Peter Baslund, er blevet fyret.

'Bestyrelsen for Vestforbrænding har fritaget direktør Peter Basland for tjeneste og besluttet at indlede afskedigelsessag mod ham. Begrundelsen for den påtænkte afskedigelse er, at bestyrelsen har brug for en ny profil til den fremtidige ledelse af virksomheden', lyder det på Vestforbrændings hjemmeside.

Ifølge pressemeddelelsen får Peter Basland lejlighed til at udtale sig i sagen, inden bestyrelsen i slutningen af oktober måned skal behandle sagen på ny.

Peter Basland er blevet fyret på Vestforbrænding. Foto: Vestforbrænding

Fyringen kommer i kølvandet på de seneste ugers historier omkring håndteringen af plastaffald fra 19 københavnske omegnskommuner, der sammen ejer Vestforbrænding.

Under en tredjedel genanvendes

Vestforbrænding har i årevis brystet sig af, at man genanvender hele 75 procent af det plastaffald, der indsamles hos de cirka 900.000borgere i de 19 kommuner.

Men i august kunne fagbladet Ingeniøren afsløre gennem interne notater, at det reelle tal er markant lavere.

Faktisk er det kun 31 procent af det indsamlede plastik i form af shampoo-flasker, kødbakker og slikposer, der ender med at få nyt liv på sorteringsanlægget ALBA i Tyskland, hvor affaldet sendes til fra Vestforbrændings anlæg i Frederikssund.

Om Vestforbrænding Vestforbrænding, der er Danmarks største affaldsselskab, ejes af i alt 19 hovedstadskommuner og håndterer affald for 900.000 borgere og 60.000 virksomheder. I flere år lovede Vestforbrændingen, at 75 procent af det indsamlede plastikaffald fra de enkelte husstande blev genanvendt. Ingeniøren kunne i sidste måned afsløre, at det drejer kun sig om 31 procent. I 2018 sendte Vestforbrænding cirka 3.200 ton husstandsindsamlet plast til den tyske virksomhed ALBA, der ifølge Ingeniørens oplysninger, udover at genanvende 31 procent, afsætter 22 procent som energiudnyttelse. Hvad der sker med de tilbageværende 47 procent af det indsamlede plastikaffald, vides ikke.

Bestyrelsesformand i Vestforbrænding, borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen afviser, at Basland er blevet fyret på grund af skandalesagen.

- Hvis du spørger, om bestyrelsens beslutning er en konsekvens af plastsagen, så vil jeg sige nej. Det er ikke det, der er udslagsgivende. Det handler om, at vi i endnu højere grad vil have fokus på genanvendelse og grøn omstilling og gerne vil forbedre arbejdsklimaet internt i Vestforbrænding og også i forhold til ejerkommunerne.

- Så der er tale om et komplet sammenfald?

- Bestyrelsens beslutning er ikke knyttet alene til plastsagen, hvis det er det, der er spørgsmålet. Det er ikke så usædvanligt, at man i en virksomhed har brug for en person, der i endnu højere grad er i stand til at sikre et godt samarbejde internt i organisationen.

I 2018 indsamlede Vestforbrænding omkring 3500 ton husholdningsplast. Det tal ventes at stige til 5500 ton i 2020.

I 19 københavnske omegnskommuner sorterer borgere affald. Foto: Aleksander Klug

Da Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar om sagen fra Basland tidligere på ugen, lød meldingen, at han var fraværende indtil 7. oktober. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Peter Basland.

