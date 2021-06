Efter skidt vaccinemelding: - Det er dødsstødet

Vi skal potentielt hen i november, før alle danskere har fået tilbudt en vaccine.

Den tyske vaccine CureVac kommer nemlig ikke til Danmark i den nærmeste fremtid, selvom der er indkøbt cirka 500.000 doser.

Det står klart, efter at producenten i en pressemeddelelse torsdag oplyser, at deres vaccine i studier kun viser en effektivitet på 47 procent og dermed ikke opfylder de statistiske succeskriterier.

Dødsstødet

Det udmelding fra CureVac er et regulært knockout, vurderer Andreas Steno, der er chef-strateg hos Nordea Market og følger coronaudviklingen tæt, over for Ekstra Bladet.

- Det er dødsstødet til, at den her vaccine bliver udrullet i vores vaccineprogram i år. Det er grundlæggende også det, som Søren Brostrøm allerede har erkendt.

- I forhold til vaccinationskalenderen ligger der jo stadig i den officielle kalender forventninger til CureVac, der skal levere omkring 65.000 doser om ugen i juli og august.

Kalender udskydes igen

Oprindeligt var forventningen i januar, at alle over 16 år kunne være færdigvaccineret 27. juni, men siden er datoen blevet skubbet flere gange.

Og det kommer nu til at gentage sig, konkluderer Andreas Steno:

- Kalenderen kommer til at skride igen. Det er der ikke noget at rafle om. Og det betyder jo, at den gruppe, der hedder 30-34-årige, ikke når at blive vaccineret i forhold til kalenderen, fordi CureVac ikke kommer i spil.

- Slutdatoen lød oprindeligt på 27. juni. Nu skal vaccinekalenderen altså udskydes igen. Er vi snart ude i, at Sundhedsstyrelsen bare skulle melde ud, at de først forventer, at alle er færdigvaccineret 1. november i stedet for at udskyde gang på gang?

- Vi skal nok frem til første november ja. Det afhænger af, om man genoptager Johnson & Johnson-vaccinen i det danske vaccinationsprogram igen. Der kommer nok en melding i næste uge.

Vil ikke bekræfte

Sundhedsminister Magnus Heunicke kunne 5. juni fortælle, at vaccinekalenderen ville blive udskudt med to uger, så de sidste borgere ville være færdigvaccinerede 12. september.

Her lød begrundelsen, at Sundhedsstyrelsen forventede at få de første vacciner fra tyske CureVac i juli, hvor de tidligere havde regnet med juni.

Det kommer heller ikke til at ske. Men hos Sundhedsstyrelsen vil man ikke bekræfte, at vaccinekalenderen bliver udskudt igen på baggrund af dagens udmelding fra CureVac.

Her lyder det blot fra presseafdelingen, at den næste opdatering først er klar 'tidligst i næste uge'. Det kan derfor ikke oplyses, 'om der vil være ændringer i næste version'.