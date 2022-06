Efter skoleskyderi: Ingen børn skal derind igen

Borgmester mener ikke, man kan bede hverken lærer eller elever om at gå ind på skolen igen

Robb Elementary School, hvor et skoleskyderi fandt sted d. 24. maj, skal rives ned.

På skolen døde 19 elever og to lærer, efter en 18-årig gerningsmand trængte ind på skolen og skød dem.

I lokalsamfundet har man været så berørte af tragedien, at man nu har besluttet af rive skolen ned.

Det skriver Sky News.

Bekræftet

Borgmesteren i Uvalde, Don McLaughlin, bekræftede på et nyhedsmøde i byen, at beslutningen er taget.

- Du kan aldrig bede et barn om at gå derind igen eller en lærer om nogensinde at gå tilbage på den skole, sagde han.

Der er dog ikke fremsat noget bestemt tidspunkt for, hvornår nedrivningen skal ske.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Pete Luna/Uvalde Leader-News/Ritzau Scanpix

Uhyggelig dag

Det var en ulykkelig og uhyggelig dag i Texas, da gerningsmanden Salvador Ramos skød og dræbte 21 personer i skoleskyderiet.

Siden har der været stort fokus på politiets indsats i hændelsesforløbet, da mange mener, de ikke gjorde nok for at komme børnene til undsætning inde på skolen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------