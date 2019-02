Efter skræmmende fund: Nu har hvidhaj fået nyt hjem

Rosie.

Det er, hvad man kalder liget af den kæmpestore hvidhaj, som blev fundet flydende i en stor tank med formaldehyd i en uhyggelig forladt dyrepark i Victoria i Australien sidste år.

Nu har den fået et nyt hjem.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt News.com.au, Unilad og Daily Mail.

Nu har Rosie fået et nyt hjem. Foto: Rosie the Shark/Facebook

Den efterladte dyrepark ved byen Bass i det østlige Victoria var nærmest en ruin fyldt med skrald og ødelagte møbler.

Godt gemt væk inde i et mørkt skur fandt australske Luke McPherson den døde fem meter lange hvidhaj. Hajen flød rundt i en grønlig væske bestående af blandt andet formaldehyd, et kemisk stof, der blandt andet benyttes til at bevare døde kroppe.

Luke blev yderst skræmt over fundet af hajen. Han valgte dog at filme den og lagde en 30 minutter lang video ud på YouTube, som gik viralt.

Videoklippet er blevet set af mere end 11 millioner gange, og det har skærpet interessen for at se hajen. Men det har også fået en negativ effekt. Flere mennesker har nu prøvet at ødelægge tanken for at få et endnu bedre syn af den mægtige hvidhaj.

Hvidhajen var efterladt død i en forladt dyrepark i Australien. Foto: Lukie MC/YouTube

Men Rosies tilhængere synes, at den fortjente et ordentligt hjem, og de igangsætte en kampagne.

Crystal World and Prehistoric Journeys, som er et australsk museum, fik nys om dette og valgte at flytte hvidhajen hjem til dem.

- Jeg er meget stolt af, at kunne hjælpe hende (hvidhajen, red) og gøre det muligt for mange mennesker at se den. Rosie har haft en fantastisk rejse, siger Shane McAlister, som arbejder ved museet, til Unilad.

Den mystiske haj blev fundet død i nettet hos nogle tun-fiskere helt tilbage i 1989 og senere fragtet til tanken i dyreparken, der dengang hed 'Wildlife Wonderland'.

Der var meget uhyggeligt i den forladte dyrepark. Foto: Lukie MC/YouTube

Dyreparken blev lukket i 2012 af miljømyndighederne i Australien på grund af diverse overtrædelser i forbindelse med at holde vilde dyr samt en manglende tilladelse til at udstille australske dyr til offentligheden.

Ejeren forlod sin dyrepark og overlod samtlige dyr til dyreværnsforeningen RSPCA og miljømyndighederne. Men der blev aldrig fundet et nyt sted til den døde haj.

Ikke før nu.