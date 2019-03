Efter skralde-indsamling: - Vi skal skamme os

Danskerne har i stigende grad fået nok af brug og smid-væk kulturen, og det kunne ses massevis af steder, da snesevis af skoler og daginstitutioner i hele landet mandag tog sagen i egen hånd med at indsamle affald og cigaretskodder i naturen.

Tusindvis af især børn og unge smøgede i overført betydning ærmerne op og gik på jagt efter dåser, plastik, konserves og de op mod ni millioner cigaretskodder, der ifølge en undersøgelse fra organisationen Hold Danmark Rent er det antal, som danskerne dagligt smider fra sig på gaderne og i naturen.

- Vi tæller i forvejen dåser og kilo, så i år udvider vi optællingen til også at omfatte cigaretskodder. De ni millioner er nemlig kun et skøn ud fra en flere år gammel undersøgelse, og vi tror på, at hvis vi kan servere et konkret, præcist antal, så vil det forhåbentlig være med til at skabe en holdningsændring blandt de mange mennesker, som dagligt smider cigaretter fra sig i naturen, siger Anders Vogel fra Danmarks Naturfredningsforening til Ekstra Bladet.

Han har været projektleder for affaldsindsamlingen de seneste par år, og på den forholdsvis korte tid har han allerede kunnet mærke en holdningsændring i form af større bevidsthed og mange lokale initiativer med skraldebander og skraldelaug, der året rundt går forrest i indsamlingen af skrald i naturen.

Minister: Vi skal skamme os

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og Maria Reumert Gjerding, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening, satte sammen med aarhusianske skolebørn officielt gang i den 14. indsamling i træk siden begyndelsen i 2006. Det skete i Botanisk Have nær Aarhus Universitet, hvor tusindvis af unge bor og færdes dagligt.

- Man må konstatere, at min egen generation og generationer før den ikke er dygtige nok til at ramme skraldespanden. Det skal vi i øvrigt skamme os over. Hvis der skal være håb for fremtiden, så er det børnene, vi skal satse på inden for det her område, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Knap 150.000 børn fra skoler og daginstitutioner er tilmeldt den rekordstore indsamling, som kulminerer på søndag, hvor over 1000 private arrangører samler borgere til lokale affaldsindsamlinger. I fjor blev der samlet 173.000 kilo affald i løbet af ugen. Et tal, som sagtens kan stige i år, vurderer projektleder Anders Vogel.

- Det er svært at sige noget skråsikkert om, hvorvidt niveauet for den totale mængde indsamlede skrald er stigende inden for de senere år, fordi der samtidig er kommet flere indsamlere. Men vi kan i hvert fald sige, at vi ikke finder affald i mindre mængder, siger Anders Vogel.

Sære fund Blandt de 173.000 tons affald, som blev indsamlet i fjor, var et røntgenbillede af et lårben og en mumificeret kat. Der blev også fundet en flaskepost fra 1999 og et billede fra Anden Verdenskrig. I 2016 fandt Bylderup Bov Borgerforening to syrebomber. Stendalens Børnehave fandt samme år nogle indkøbsvogne, der ikke kunne fjernes, fordi de var indgroet i træer. I 2013 fandt man i Lundeborg et par voksfødder og en tysk flaskepost, der efterlyste et romantisk forhold. En borger fra Aabenraa fandt et postkort fra Hawaii. Postkortet var til finderen selv og skulle have været fremme 1. marts samme år (2013). I 2009 fandt indsamlere et oversavet haglgevær i et pudebetræk i en mose, to pengeskabe, et brækjern og en polsk nummerplade i en sø. Spejdere fandt samme år en myrdet mand i en skov.

Tror ikke på tvang

Ekstra Bladet talte i forbindelse med startskuddet til indsamlingen med en række tilfældige danskere på spadseretur i Botanisk Have i Aarhus. En af dem foreslog ligefrem at gøre det til en borgerpligt for alle danskere, som er i stand til det, at de mindst én gang om året samler skrald i tre timer.

- Jeg tror ikke på, at en fremgangsmåde med tvang vil skabe en renere natur. Så hellere op mod 200.000 personer, som gør det 100 procent frivilligt, siger Anders Vogel.

Indsamlingens særlige fokus på cigaretskod sker, fordi de er den hyppigste type affald, som findes i naturen.

- Det er jo et problem, fordi fugle kan tro, at det er mad, og derfor komme til at spise det. Og så er der giftige stoffer, som frigives, når skoddene bliver nedbrudt i naturen, hvilket tager fem til ti år, siger Maria Reumert Gjerding, formand for Danmarks Naturfredningsforening, til Ritzau.

Linda Fog, 58 år, museumsassistent, Skødstrup

- Jeg synes, det er moralsk forkasteligt, at vi ikke værner bedre om naturen, end vi gør. Jeg er opdraget til, at vi skal passe på hinanden og naturen og dermed dyrene, som lever i den.

- Indsamlingen er et rigtig godt initiativ. Jeg bor selv et naturskønt sted, hvor der på et tidspunkt skete en massiv borgerreaktion mod et stort kraftværk (Studstrup Værket), som truede med at ødelægge glæden ved at bo i et naturskønt område. Jo mere fokus der er på en ren natur, jo bedre for os alle sammen.

Eva Petersen, 30 år, på barsel med tre måneder gamle Halfdan, jurist, Aarhus

- Jeg ser desværre alt for mange, der smider affald i naturen, selvom der er opstillet massevis af affaldscontainere. Jeg påtaler det ikke, fordi jeg er bekymret for folks sure reaktion. Man bør vel heller ikke blande sig i andres liv. Folk bør selv tage et ansvar for miljøet. Det kan ikke være min eller andres opgave at gå rundt og opdrage på dem, der sviner.

- Det er et supergodt initiativ. Også fordi det aktiverer personer helt ned i småbørnsalderen, som på den måde fra en tidlig alder får forståelse for værdien af at holde naturen ren.

Jens Krøll, 65 år, efterlønner, Aarhus

- Det er for dårligt, at mennesker bare smider deres affald og cigaretskodder i vores natur. Jeg kan godt finde på at kommentere det, hvis jeg ser nogen gøre det i større målestok, fordi det irriterer mig.

- Indsamlingen hjælper da helt sikkert i positiv retning. Hvis flere mennesker på denne måde kan blive mere bevidste om betydningen af selv at tage et ansvar, er det kun godt.

Jasmin Skøtt, 32 år, læser statskundskab, Aarhus

- Med den opdragelse, vi danskere har, burde vi være bevidste om, at vi skal rydde op efter os selv og passe på naturen. Jeg har både boet i København, Sønderjylland og nu Aarhus, og svineriet er helt klart værst i København, men der bor der også væsentligt flere mennesker. Jeg håber, at de næste generationer bliver klogere og mere bevidste om den her problematik.

- Jeg samlede selv ind sidste år sammen med min far og bror, og jeg mener, man burde gøre det til en borgerpligt for alle, der er i stand til det, at de én gang om året i mindst tre timer skal være frivillige indsamlere af skrald i naturen.

De små hjælper også

Dagplejemor Annette Rasmussen fra Naturdagplejen Mellerup ved Randers mobiliserede også sig selv og sine små, da startskuddet til den landsdækkende affaldsindsamling lød mandag.

- Jeg har været med i affaldsindsamlingen hvert år, hvor vi tager rundt i vores nærområde og hjælper med at holde naturen ren. Men vi samler ikke kun affald i en uge om året - vi har altid en affaldspose med os rundt på vores ture. Hele året. Det betyder, at når børnene ser et stykke papir, en dåse eller lignende smidt i naturen, så samler de det op som det naturligste i verden, fortæller Annette Rasmussen.

Anton og Sørine gik ivrigt til værks, da de samlede affald mandag formiddag. Privatfoto

Hun tilføjer, at de gode vaner hænger ved, lang tid efter at børnene er stoppet hos hende i dagplejen. Forældre til tidligere dagplejebørn fortæller, at børnene ofte skælder både børn og voksne ud, hvis de smider affald i naturen. Samtidig går de aldrig forbi et stykke affald uden at samle det op og tage det med til nærmeste skraldespand.

Billederne af Anton på knap to år og Sørine på knap halvandet som de seneste gode eksempler på en god affaldskultur blandt de mindste borgere er fra en skovtur mandag formiddag med Annette Rasmussen.

- Her fandt vi en masse plastik, pap og papir. En halv sko, diverse snore og ledninger samt en del jern. Jernet fik børnene selvfølgelig ikke lov at røre ved, da de kan komme til skade på det. Det blev til to fyldte affaldssække samt jernet, beretter den affaldsbevidste dagplejemor til Ekstra Bladet.