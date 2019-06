Efter skrig og bræk: Nu forsvarer chef udskældt 'molbofærge'

Sønderlemmende kritik hagler ned over Molslinjens hurtigfærge, Express 1, der ifølge mange bornholmere er af alt for dårlig kvalitet og særdeles ukomfortabel at sejle med

Vejret har for det meste været mildt og solrigt over Allinge ved årets Folkemøde, men en noget ubehagelig ankomst for et stort antal antal færgepassagerer har nu pustet nyt liv i en længerevarende debat om kvaliteten af Molslinjens hurtigfærge, Express 1.

Voldsomt vejr med hård blæst og høje bølger gjorde det onsdag særdeles ubehageligt at befinde sig på den australsk producerede færge, der i folkemunde bliver kaldt både 'foliebakken' og 'molbofærgen'. Det skriver blandt andre modekommentator Jim Lyngvild på Facebook.

'På vej til Bornholm og Folkemøde. To meter høje bølger! Folk skriger og brækker sig, og skibet og glas vælter rundt,' skrev han.

'Nul fokus på komfort'

Den dramatiske sejltur har blandt andre fået tidligere justitsminister Søren Pind til tasterne og kritisere kvaliteten af Molslinjens udstyr på Twitter.



'Resten af landets beslutningstagere får ny syn for sagn i forhold det ringe materiel, der er sat ind på Østersøens vove efter et ringe udbud med nul fokus på komfort,' skriver Søren Pind, hvortil transportminister, Ole Birk Olesen (LA), valgte at gå i rette med sin tidligere folketingskollega.



'Du må lade være med at udtale dig om faktuelle ting, når du intet faktuelt ved. Der var i udbuddet (under Thorning) samme fokus på komfort som i det gamle udbud. Danske Færger overpræsterede bare i forhold til den gamle kontrakt,' skriver han på det sociale medie.

Molslinjen på Bornholm Molslinjen overtog sejladsen til og fra Bornholm den 1. september under rutenavnet Bornholmslinjen. Ruten mellem Rønne og Ystad bliver betjent med hurtigfærgen Express 1 og mellem Rønne og Køge med den konventionelle færge Hammershus. Molslinjen er kommet noget stormende fra start på ruten med voldsom kritik af komfort og aflysninger. Kontrakten mellem Molslinjen og staten løber indtil år 2028.

En dårlig tur

Kommunikationschef hos Molslinjen, Jesper Maack, erkender blankt, at det er en anderledes oplevelse at sejle med Molslinjens hurtigfærge.

- Vi har hele tiden sagt, at den her færge ligger anderledes på vandet, end hvad folk har været vant til. Det er uomtvisteligt, at sådan er det. Ved sejladsen i onsdags havde vi med en Østersø at gøre, der havde bølgehøjder på op til tre meter. Det er hurtigfærger bare ikke lavet til, og jeg anerkender bestemt, at mange har haft en dårlig tur.

Upopulær færge bliver

En del af kritikken mod Molslinjen lyder, at Express 1 ikke er bygget til det til tider barske farvand i Østersøen. Hvordan forholder du dig til den kritik?

- Skibene er bygget til oceangående sejlads, så de kan godt holde til hårdt vejr. Men det er en hurtigfærge, og de er ikke super velegnede til hårdt vejr. Men det er en politisk beslutning, og transporttiden betyder så meget, at det er det, man har lavet et udbud på.

Du medgiver selv, at den australsk producerede færge ikke er bygget til Østersøen. Kan bornholmerne forvente, at den på et tidspunkt bliver skiftet ud med et mere tåleligt alternativ?

- Det er ikke planen. Det har hele tiden været planen, at Express 1 skulle sejle kontraktperioden ud.

Lillian Børgesen, 74 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg kan mærke stor forskel på de nye og gamle færger. Førhen tog jeg ofte færgen på dagture til Sverige, men det kunne jeg ikke drømme om i dag. Jeg bryder mig slet ikke om at sejle mere. Jeg kender faktisk mange, der er blevet decideret bange for at sejle og som bliver hjemme.

Pernille Lindblom, 44 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg synes ikke, det er rart, at den vipper så meget, for det gør en katamaran altså. Og der er ingen tvivl om, at det er meget værre end førhen. Den kan heller ikke klare ret meget mere end to meter bølger, og hvis det blæser meget en dag, så ved man godt, at det bliver en hård tur, hvor mange kommer til at kaste op.

Inge Lundborg, 63 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi hører om den færge nærmest dagligt overalt på øen. Rigtig mange mener, at det er noget billigt skrammel, men det var også meget brok sidste gang, færgen blev udskriftet, kan jeg huske.

Helle Gerber, 66 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg er utroligt glad for, at den er blevet så billig, for så har alle os fattigrøve også en chance for at komme frem og tilbage. Men der er ingen tvivl om, at kvaliteten er alt for dårlig. Hvis man er turist og skal ud på eventyr, så er den fin nok, men jeg tænker på alle pendlerne, der tager færgen ofte.