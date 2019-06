Efter skybrud: Mere kan være på vej

Et dramatisk uvejr med lyn, torden og kraftig regn lå onsdag aften som en dyne over Danmark.

Selvom solen lige nu skinner i store dele af landet, er vi dog ifølge Jesper Eriksen, meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, sandsynligvis endnu ikke færdige med regn og torden for denne gang.

- I dag starter vi med tørvejr og perioder med nogen sol, men så i eftermiddag kan der altså igen dannes regn og tordenbyger, fortæller Jesper Eriksen.

- I første omgang er det øst for den jyske højderyg, at vi forventer, der bliver dannet en linje af regn og tordenbyger. Og i aften kan der komme spredte regn- og tordenbyger i hele landet. Så tordensæsonen er altså begyndt, lyder det fra meteorologen.

Blandede bolsjer i weekenden

De danskere, der planlægger at tilbringe denne anden officielle sommerweekend under åben himmel, kan med fordel pakke regnjakke og paraply fredag og lørdag.

- Også fredag er der mulighed for regn og tordenbyger. Så kommer der et større regnvejr lørdag, mens det søndag ser ud til at holde tørt.

- Temperaturen ligger på 18 til et par og 20 grader, og lokalt fredag og lørdag kan man måske være heldig at nå de 25 grader, så ganske normalt dansk sommervejr.

